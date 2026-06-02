El Barça se alinea con Ronald Araujo

Ronald Araujo tiene contrato hasta 2031, un acuerdo pactado en enero de 2025 y que le vincula al Barça durante cinco temporadas más. Su nombre, sin embargo, ha aparecido en algunas informaciones que apuntan a que el club no cerraría la puerta a su salida si llegase una oferta importante. La realidad es que el central no está en la lista de transferibles y solo la voluntad inequívoca del futbolista podría hacer cambiar de planes a la dirección deportiva, que tiene otros planes en lo que a posibles bajas este verano.

Araujo, centrado al cien por cien en preparar el Mundial con la selección de Uruguay, ha explicado recientemente que no tiene ninguna intención de cambiar de equipo, que está muy feliz en el Barça y que su objetivo es cumplir los años que tiene firmados. Además, está totalmente alineado con las intenciones de la entidad. La sintonía es total y así se lo han trasladado. Hansi Flick cuenta con él y, aunque esta pasada temporada no ha tenido demasiada continuidad, el técnico alemán le considera una pieza importante en el vestuario. Es cierto que ha sido el jugador número dieciséis en cuanto al total de minutos disputados, aunque también que tuvo que parar por problemas de ansiedad. Tras hacer un reset, regresó al equipo más fuerte.

Ronald Araujo, con el brazalete de capitán / AFP7 vía Europa Press

El charrúa está muy ilusionado con la próxima temporada y está dispuesto a ponérselo muy difícil a Flick, que valora por su parte el poder contar con un perfil de central distinto al de Cubarsí o Èric Garcia. Araujo es, además, un futbolista muy querido por sus compañeros, como demuestra que sea el primer capitán de la plantilla. Se trata de una detalle que para nada es menor y demuestra su ascendencia en el equipo. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico entienden que el equilibrio del vestuario también pasa por figuras como la que representa el uruguayo, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Así, el futuro blaugrana del futbolista está garantizado en lo deportivo y a nivel económico no supone ningún problema en lo que al límite salarial se refiere. Los intereses de ambas partes están totalmente alineados y las opciones de una salida son ya cosa del pasado. De hecho, así se lo han comunicado, asegurándole que están más que satisfechos con él y que la intención es que la relación se mantenga durante muchos años.

Ronald Araujo, futbolista del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

En ese sentido, el propio Araujo, en una entrevista reciente en el programa 'La rebelión' aseguró que "me queda una renovación". Si ello ocurre, posiblemente de aquí a tres o cuatro temporadas, será una gran noticia para el Barça porque significará que Ronald ha recuperado su mejor fútbol y sigue siendo importante para el Barça. Cuando acabe el presente contrato, el charrúa tendrá 32 años. En cualquier caso, cinco años en el club blaugrana dan para mucho.