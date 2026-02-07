El Barça, sin Alexia lesionada, a dedicarle la victoria a Aleixandri

El Barcelona se mide al DUX Logroño sin Alexia Putellas, lesionada. Sufrió una contusión en el cuádriceps de la pierna izquierda y es baja en el Barça Femení para este encuentro. Se lesionó durante el partido de Copa de la Reina ante el Real Madrid y se perderá, al menos, el partido dante DUX Logroño.

Laia Aleixandri es la otra protagonista negativa de la actualidad del FC Barcelona. La defensa barcelonista sufrió una grave lesión de rodilla que le obligará a pasar por el quirófano y se perderá lo que resta de temporada.

Aleixandri se lesionó en el duelo ante el Real Madrid de cuartos de final de la Copa de la Reina y no estará disponible durante varios meses para Pere Romeu. En breve, la jugador pasará por el quirófano para solventar el problema en ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Sus compañera reanudan este domingo la competición de LaLiga F con el enfrentamiento ante el DUX de Logroño en Las Gaunas. Un partido en el que son claramente favoritas al medirse al penúltimo equipo de la tabla clasificatoria y que lucha con el Alhama y el Levante por un puesto de permanencia.

La baja de Aleixandri se une a la de también larga duración de Aitana Bonmati y a la de Mapi León, aunque se espera que la defensa pronto esté de vuelta a los terrenos de juego. Ahora Alexia se ha unido también a esta lista de bajas.

Un febrero para recuperar

El mes de febrero es benévolo para el FC Barcelona con los duelos ante el Logroño, Eibar y Granada antes de arrancar un marzo que será apasionante con las semifinales de la Copa del Rey en juego ante el Badalona Women y el regreso a la UEFA Champions League.

El equipo de Pere Romeu llega al choque instalado en lo más alto de la clasificación, con números que reflejan su superioridad tanto en ataque como en defensa. La profundidad de plantilla y la capacidad para rotar sin perder competitividad permiten al Barça afrontar el tramo decisivo de la temporada con garantías, manteniendo un ritmo alto y una propuesta ofensiva reconocible basada en la posesión, la presión tras pérdida y la llegada constante al área rival.

Expectación en Las Gaunas

El DUX, por su parte, ha hecho un llamamiento para llenar el estadio de Las Gaunas. Su última victoria ante el Alhama le ha permitido salir de la zona de descenso y la motivación es máxima. El encuentro se disputa en una buena hora (18.00 h.) y se espera que eso ayude a que se genere una buena entrada.

Como muestra de apoyo e implicación, las jugadoras del DUX recibieron un balón firmado por diferentes aficionados deseándoles suerte para este partido. Las de Pere Romeu no deberán bajar la guardia ya que su rival las espera con muchas ganas.

De todos modos, no se espera que puedan dar la campanada y Pere Romeu podrá rotar a las jugadoras que acabaron más cansadas del duelo frente al Real Madrid. El partido debe servir para consolidar el liderato y lanzarse directamente hacia el título de Liga.