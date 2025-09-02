¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?

La dirección deportiva del FC Barcelona que lidera Deco ha realizado un buen mercado de verano. Tres han sido los futbolistas que han llegado para reforzar la plantilla que dirige Hansi Flick: Joan Garcia, Marcus Rashford y Toony Bardghji. Además, ha dado salida a diez jugadores. Inesperada fue la marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, pero el resto de bajas son todas de jugadores con los que no contaba el técnico alemán: Pau Víctor, Pablo Torre, Ansu Fati, Iñaki Peña, Héctor Fort, Oriol Romeu, Clément Lenglet, Ander Astralaga y Álex Valle.

Por todas estas operaciones de salida, el club azulgrana ingresó 19,5 millones de euros, además de liberar una buena suma de dinero en sueldos, especialmente de Iñigo Martínez, Ansu Fati o Lenglet. Los ingresos, además, aumentaron hasta más de 47 millones de euros gracias a otras operaciones de traspasos de jugadores del filial o a porcentajes que el Barça se había reservado de futuros traspasos de jugadores de los que se había desprendido con anterioridad, llamando la atención los once millones ingresados por Trincao y los 8,5 por Todibo.

Todas estas operaciones, sin embargo, no han servido para lograr el que era uno de los objetivos tanto de la junta directiva que preside Joan Laporta como de la dirección deportiva, que no era otro que el de poder operar bajo la regla del 1:1 durante este mercado estival, algo que el club azulgrana solo logró durante unos meses al inicio de este 2025 tras la operación por la que el Barça cedió la explotación de 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou durante treinta años a los grupos Fortia Advisor Limited y New Era Visionary Group a cambio de cien millones de euros, una operación que permitió en su día las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

Precisamente aquella operación es la que debía ahora permitir al Barça a la regla del 1:1, algo no logrado, según apuntan desde el club, solo por el momento. Cuando se formalizó la operación, el Barça recibió los 30 millones de euros comprometidos por Fortia Advisor Limited y 28 de los 70 que debe pagar New Era Visionary Group. Se estableció entonces un calendario de pagos para recibir los 42 millones restantes. La mitad del dinero debe llegar durante este mes de septiembre, mientras el resto debe ser ingresado por el Barça en el 2026, antes del cierre del ejercicio económico 2025-26.

Con la construcción en el Sportify Camp Nou de esos 475 asientos VIP, el Barça contaba con que el auditor de sus cuentas, Crowe Spain, validase el ingreso de esos cien millones de euros, pero no sucedió lo que esperaba la junta directiva. Crowe, en su informe de auditoría, solo contabilizó los 58 millones ya ingresados, algo que no ha permitido al Barça regresar a la regla del 1:1 en la que estuvo durante unos tres meses, tiempo aprovechado para realizar unas cuantas renovaciones.

Indican desde el club que no habrá problema alguno para recibir la primera parte de la cantidad adeudada y que se trabaja para tener garantías del pago del segundo plazo. Cuando el Barça tenga ese ingreso y esas garantías, aseguran desde el club que se conseguirá por fin la anhelada regla del 1:1 y el Barça por fin podrá operar con normalidad en el mercado de fichajes.