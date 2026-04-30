El Barça alcanza los 100.000 peñistas registrados

El FC Barcelona ha alcanzado un hito estratégico en la gestión de su masa social. En un momento donde la conexión entre la entidad y su afición es más vital que nunca, el proceso de identificación impulsado por el club ha superado la emblemática cifra de 100.000 peñistas correctamente registrados, que se combinan (algunos tienen la doble condición) con los 147.895 socios que estaban dados de alta a principios de febrero de 2026. Este éxito censal consolida un modelo de relación que otorga voz, rostro y beneficios directos a los aficionados que mantienen viva la llama del barcelonismo en cada rincón del planeta.

Estar debidamente identificado en el registro oficial se ha convertido en la llave maestra para los seguidores más activos. El club ha querido incentivar esta regularización ofreciendo ventajas tangibles que van desde la prioridad absoluta en la obtención de entradas para desplazamientos, un activo muy cotizado por las peñas, hasta descuentos exclusivos para los partidos de los equipos profesionales.

Como era de esperar, el corazón del movimiento late en Catalunya. Con casi 31.000 personas registradas, el territorio catalán se mantiene como el epicentro absoluto de la pasión culer, con la provincia de Barcelona ejerciendo como el pulmón principal de este censo. Sin embargo, el mapa de la fidelidad se extiende con vigor por el resto de España, donde la cifra de inscritos ya acaricia los 30.000. En este apartado, destaca especialmente el caso de Andalucía, que con más de 6.500 peñistas identificados se confirma como la comunidad autónoma con mayor presencia barcelonista.

Aficionados azulgranas durante la final de la Champions femenina de 2025 / JOSE SENA GOULAO / EFE

Entre muchas otras cosas, el 'Més que un club' queda también reflejado en la expansión internacional del registro. Europa sigue siendo el continente con una presencia más consolidada, dibujando nuevos polos de influencia como es el caso de Polonia, país que en los últimos años ha experimentado un crecimiento meteórico, situándose a la altura de naciones con una tradición barcelonista tan arraigada como Francia, Bélgica o Alemania.

Más allá del Viejo Continente, el crecimiento es constante y diverso. En Asia, China, Corea del Sur y Japón lideran la estadística, mientras que en África el sentimiento azulgrana se concentra con fuerza en Senegal y los países del Magreb, como Túnez, Marruecos o Egipto. Cruzando el Atlántico, Estados Unidos sigue escalando posiciones año tras año, compartiendo protagonismo con la incombustible pasión detectada en países como Argentina, Panamá o Nicaragua. Con la consolidación de este censo masivo, el Barça ratifica su masa social como uno de los activos más valiosos para seguir empujando al equipo hacia los retos del futuro.