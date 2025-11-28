Barça - Alavés: horario y dónde ver el partido el partido de LaLiga EA Sports

Cambio de chip. Tras la dura derrota en la Champions League contra el Chelsea en Londres (3-0), correspondiente a la 5ª jornada de la Fase liga, el FC Barcelona debe pasar página para volver a centrarse en la Liga. El club catalán vuelve a tener agendado un encuentro en el Spotify Camp Nou, después de que el Estadi reabriese sus puertas el pasado sábado contra el Athletic Club de Bilbao 909 días después. Ha llovido, pero la vuelta al templo culer ya es una realidad.

Centrándonos en la competición doméstica, el club blaugrana logró un trabajado triunfo frente a los leones por 4-0, gracias a los goles de Lewandowski, Fermín y al doblete de Ferran Torres. Una victoria que, sumada al pinchazo del Real Madrid en el Martínez Valero contra el Elche (2-2), permitió a los catalanes acercarse a tan solo un punto de los blancos en la clasificación.

Los de Xabi Alonso sigue siendo líderes con 32 unidades en su casillero, mientras que los de Hansi Flick son segundos, con 31. Por lo tanto, si ganan al Alavés este sábado, se irían a dormir como líderes provisionales, puesto que el partido del Madrid está agendado para el domingo (21:00 horas) contra el Girona en Montilivi.

El Deportivo Alavés, por su parte, llega a esta cita como 14º en la clasificación, con 15 puntos, cuatro por encima de los puestos de descenso. De los últimos cinco partidos de la Liga, los de Coudet tan solo han sumado un triunfo (contra el Espanyol por 2-1). Completan el balance un empate (ante el Valencia 0-0) y tres derrotas (frente al Rayo Vallecano 1-0, Girona 1-0 y Celta 0-1).

Recordemos que para este encuentro, Hansi Flick seguirá sin poder contar con los lesionados habituales Ter Stegen y Gavi, mientras que Pedri podría recibir el alta médica para este fin de semana después de que haber realizado una parte del entrenamiento con el grupo. El objetivo no es otro que el de poder estar disponible para el partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Por parte de los vitorianos, el 'Chacho' Coudet cuenta con toda la plantilla a su disposición.

HORARIO DEL BARCELONA - ALAVÉS

El partido entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés, correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL BARCELONA - ALAVÉS

El Barça - Alavés podrá verse en directo en TV a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas a la finalización de los partidos.