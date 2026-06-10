El Barça y el Ajuntament de Barcelona, bajo presión vecinal por los problemas en los alrededores del Spotify Camp Nou

La vuelta del FC Barcelona a su estadio está generando serios problemas para quienes viven en los alrededores. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y varias entidades vecinales han lanzado un llamamiento conjunto al Ajuntament de Barcelona y al propio club para que tomen medidas inmediatas antes del inicio de la próxima temporada.

Según estas asociaciones, los días de partido se han convertido en una pesadilla para los residentes: calles cortadas, líneas de autobús suprimidas y accesos bloqueados que impiden a muchas personas llegar a sus casas durante hasta cinco horas. En los casos más extremos, algunos vecinos —especialmente personas mayores o con movilidad reducida— han necesitado incluso la intervención de la policía para poder entrar en sus domicilios.

Además de los problemas de movilidad, los vecinos denuncian un aumento del incivismo: ocupación de calzadas por aficionados, sobreaforo en locales de bebidas, consumo de alcohol en la vía pública y micciones en la calle.

Vista general Spotify Camp Nou / FC BARCELONA/Sara Gordon

Buscan soluciones inmediatas

Para paliar esta situación, las entidades vecinales reclaman un paquete de medidas concretas que incluyen la instalación de videocámaras de vigilancia, la creación de un registro vecinal para poder circular por las zonas restringidas, alternativas de transporte público los días de partido y mayor presencia de agentes cívicos.

Las asociaciones vecinales consideran que esta situación no puede prolongarse y urgen tanto al club como a las administraciones a trabajar de forma coordinada para encontrar un equilibrio entre la actividad del Spotify Camp Nou y la calidad de vida diaria en los barrios afectados. Los vecinos esperan respuestas concretas para evitar que los problemas se agraven con el aumento de aforo previsto en las próximas fases de las obras.