Barça - Al-Ahly: Ensayo general para el '9' en el Gamper

Si no ocurre un giro brusco de los acontecimientos en los próximos días, Flick deberá encontrar una solución imaginativa para el ‘9’ en el debut liguero ante el Elche el domingo. Hoy (20:00 horas), el alemán dará algunas pistas en el Gamper ante el Al Ahly, aunque en el último amistoso ante el Basilea apuntó en una dirección: Raphinha.

El brasileño jugó de falso 9 en tierras suizas, con Adeyemi por la derecha y Gordon por la banda izquierda. A la espera de Rodri y Cancelo, que no participarán en el encuentro, los grandes reclamos del Gamper serán los dos extremos, fichados este verano como apuestas de Flick. Ambos dejaron muy buenas sensaciones en Basilea: para Gordon supuso el debut; para Adeyemi, una mejora considerable tras unas primeras actuaciones discretas.

Para el encuentro en el Martínez Valero, Raphinha y Lamine parecen fijos en el once y la gran duda es el tercer delantero. Si Flick mantiene a Raphinha como delantero centro, Adeyemi y Gordon se disputarán la banda izquierda. El alemán, a pesar de sentirse más cómodo en la banda derecha, ya jugó en la izquierda en la segunda mitad en Basilea.

No son las únicas alternativas que Hansi tiene en la plantilla. Hamza ha sido el máximo goleador de la pretemporada y todo apunta a que estará en el banquillo en la primera jornada liguera. El delantero egipcio se reencontrará con el Al-Ahly, su antiguo club, en el que se formó antes de dar el salto al fútbol europeo y aterrizar en Barcelona. Hamza suma tres goles en cuatro partidos y está tratando de aprovechar la falta de arietes clásicos en la plantilla hasta ahora.

Otras opciones son Olmo y Fermín López, que en una entrevista al diario ARA ha recordado estos días que se encuentra cómodo en esa posición. “¿Quién jugará de ‘9’? No lo sé, pero Gordon también puede jugar de delantero centro. Y Dani Olmo, Raphinha y yo... Me puedo adaptar, sí. Ya jugué de falso nueve en las categorías inferiores del Barça. Es una posición parecida a mi favorita, que es la de mediapunta. También puedo jugar abierto en banda izquierda, pero mi mejor versión es de mediapunta”.

La alineación probable del Barça en el Gamper / SPORT

Incógnita Espart

Marc Bernal y Fermín han sido los dos mediocampistas con más protagonismo y ambos apuntan a titulares hoy en el Gamper y en el debut liguero. En circunstancias normales, Pedri debería ser el titular junto a ellos, pero el canario está teniendo una pretemporada atípica.

Fue de los últimos mundialistas en sumarse a la pretemporada, no ha disputado ningún encuentro y solo ha participado en dos entrenamientos con el grupo. El club le preparó un trabajo específico para ir incorporándolo poco a poco y ha participado con normalidad en las dos últimas sesiones del equipo.

Un caso parecido es el de Gavi, que, a pesar de incorporarse antes a la pretemporada, no participó en el amistoso ante el Basilea y podría estrenarse hoy ante el Al-Ahly. El encuentro del domingo parece llegarles demasiado pronto a los dos y una de las opciones es Espart, que dejó muy buenas sensaciones ante el Basilea al lado de Bernal. El Gamper servirá de ensayo general.