"El Barça puede afrontrar fichajes como el de Julián Álvarez o Haaland"

El exdirectivo del área deportiva y miembro de la candidatura de Joan Laporta para presidir el Barça, Joan Soler, dejó claro que el club blaugrana está preparado para afrontar un fichaje de primerísimo nivel durante el próximo mercado de verano y que será la estructura deportiva quien decidirá lo que pasa: "Sí, se podría afrontar un fichaje de jugadores como Julián Álvarez o Haaland. Estos fichajes se amortizan en cinco años y la economía del Barça está preparada para una cosa así", comento en la 'Cadena Ser'.

Soler, pese a todo, indicó que se debe tener mucho cuidado con las operaciones que se hacen: "Al final, el Barça debe tener mucho cuidado en según qué fichajes en cuanto a la masa salarial. Nos hemos marcado una línea y eso no lo vamos a superar. Hay que fichar a precios de mercado teniendo claro nuestras tablas salariales".

También habló de posibles ventas que no se han dado, ya que la intención del club ha sido retener talento: "Retener a Lamine o a los jóvenes con talento ha sido un éxito de Deco. Todos han tenido grandes ofertas y han preferido quedarse. Se sienten el club como suyo y hemos conseguido hacer un club en el que los futbolistas se sienten como suyo y eso es muy importante para poder conseguir éxitos".

Soler explicó que "hubo una oferta muy importante por Fermín -Chelsea- este verano, pero el jugador no quiso irse y nosotros no quisimos vender. El Barça no debe ser un club vendedor y tenemos que retener a los jugadores de la casa. También en estos años hemos tenido una oferta de 250 millones de euros para vender a Lamine. Llegó a través de representantes y tampoco se hizo", dejando entrever que fue el PSG el que inició la puja.