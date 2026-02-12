El Barça, afectado por el temporal: caída de un muro en la Ciutat Esportiva

Catalunya vive este jueves 12 de febrero una jornada marcada por un fuerte temporal de viento que ha obligado a activar la alerta por emergencia en varias comarcas. Protección Civil ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y, en la medida de lo posible, permanecer en casa ante rachas que han superado ampliamente los registros habituales y que han provocado incidencias en distintos puntos del territorio.

El temporal también ha tenido impacto en el entorno del FC Barcelona. El primer equipo, que esta noche disputa en Madrid la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético en el Metropolitano, decidió modificar su plan de viaje y adelantar su desplazamiento a la capital, saliendo ayer en vuelo chárter para evitar posibles complicaciones logísticas derivadas del mal tiempo. Una decisión preventiva que ha permitido al equipo de Hansi Flick preparar el encuentro con normalidad pese a la situación meteorológica adversa.

En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el viento ha provocado algunos destrozos materiales. Concretamente, según adelantó RAC1, un muro y parte de la valla perimetral que delimita las instalaciones, los campos 2 y 3, en la calle Francesc Macià de Sant Joan Despí han cedido como consecuencia de la fuerza de las rachas. Aunque no se han registrado daños personales, operarios trabajan ya en la zona para asegurar el perímetro y evaluar el alcance de los desperfectos, magnificados por la fuerza que han ejercido los 'toldos' publicitarios sobre la instalación.

La jornada sigue marcada por la inestabilidad y las autoridades insisten en extremar la precaución.