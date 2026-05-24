El Barça, afectado por el desenlace del descenso

Contamos hace unos días en SPORT que en las oficinas del Barça se seguía con el rabillo del ojo el desenlace del descenso. Sobre todo porque en el caso de que el Mallorca perdiera la categoría había intereses cuantiosos en dos futbolistas: Jan Virgili y Pablo Torre. Las probabilidades de que el club bermellón bajara a Segunda A eran muy altas. Necesitaba el equipo de Demichelis una carambola que no se terminó dando. Sí que cumplió con su parte y ganó sin problemas a un ya desahuciado Oviedo (3-0).

Jan Virgili pone un centro en el partido ante el Levante. / Ana Escobar

Un partido en el que, por cierto, fue protagonista el futbolista cántabro con un gol. Demostrando su crecimiento en este último tramo de curso después de tener un rol muy secundario con Jagoba Arrasate. Algo que podríamos aplicar, un poco más a la inversa, en Jan Virgili. El de Vilassar fue una de las grandes irrupciones de la Liga los primeros meses con el técnico guipuzcoano. Irreverente, con descaro, con un cambio de ritmo brutal.

Desenlace cruel

Con el aterrizaje del entrenador argentino pasó a tener una función más de agitador, de revulsivo. Marcó dos goles y ha vivido con bastante amargura el cruel desenlace de su primera temporada en el techo del fútbol español. No quita que su nombre esté entre los señalados como extremos con mayor proyección a nivel nacional, sobre todo por la personalidad que tiene. Ya ha debutado con la selección sub'21, está en la lista del TOP-10 de mejor sub'20 del mundo de Golden Boy.

Pablo Torre conduce el balón. / GUILLEM BOSCH

Tanto su caso como el de Torre serán dos a seguir en clave azulgrana. Lógicamente, en el Barça ven el descenso del Mallorca como un 'apremio' para vender para la entidad isleña. Este Mallorca tiene cuatro grandes activos de mercado para hacer caja: Muriqi, Samú Costa, Jan Virgili y Pablo Torre. Necesitará dar salidas e ingresar para rebajar mucho la masa salarial y podrían salir o dos o los cuatro. Los dos primeros abandonarán casi con seguridad el club según informan varias fuentes de medios baleares. Con Torre y Virgili veremos. Ambos tienen ofertas interesantes.

Jan, como venimos contando en SPORT, tiene propuestas de equipos europeos, incluso de Champions. Se le ha relacionado también con el Betis como posible recambio de Abde. Un Betis que disputará la máxima competición continental, no olvidemos. No hay ninguna decisión tomada y ahora es momento de reflexión. Empezará ya vacaciones, como Pablo, y se irá diseñando la hoja de ruta.

Porcentajes cuantiosos

Cabe recordar que el Barça tiene un 50% de una futura venta del cántabro y un 40% de Virgili. Serían dos pellizcos interesantes. Mientras que con Torre es prácticamente imposible pensar en un retorno, Jan ha estado encima de la mesa como alternativa en el extremo, si bien la prioridad es Rashford ahora mismo. La del de Vilassar sería una opción más 'low cost'. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt', es de 15 millones. Su cláusula ronda los 30.

Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca / EFE

En el caso de Pablo, el valor de mercado es de cinco 'kilos'. El Barça ya ingresó el verano pasado unos cinco. Y si el Mallorca vendiera por esa cantidad añadiría otros 2,5.

Ter Stegen, una 'patata caliente'

Y hay otro implicado directo a nivel barcelonista en el descenso. Marc André Ter Stegen ha estado este curso cedido en el Girona, si bien ha disputado apenas dos encuentros oficiales por culpa de una grave lesión. La vía del club gerundense se erigía la próxima temporada como opción para repetir préstamo, pero, lógicamente, el descenso lo imposibilita por completo.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / AFP7

Aún le queda al teutón para regresar de la lesión en el isquio. Se pierde la Copa del Mundo y veremos si para el inicio del curso oficial está OK, algo que dificulta mucho buscarle una salida. Con su alto salario, el alemán puede convertirse en una losa para el próximo curso. Flick no cuenta con él. Y será una patata caliente para Deco y compañía.

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En clave Girona, hay algún nombre que ha sonado en alguna ocasión para el Barça. Como Arnau Martínez, lateral diestro-central interesante que, previsiblemente, saldría por un precio bajo con el descenso.