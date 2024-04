El Barça adelanta el protocolo de seguridad para el partido de vuelta contra el PSG

El FC Barcelona ha publicado una serie de medidas y recomendaciones de seguridad y prevención, tanto para sus seguidores como para los del Paris Saint-Germain (PSG), de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions que se disputará el próximo martes 16 de abril en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

El partido ha sido clasificado de alto riesgo, como es habitual cuando acuden al recinto un gran número de aficionados rivales (2.700 del PSG en esta ocasión). Además, en esta ocasión existe el factor añadido de la amenaza emitida por Estado Islámico sobre la posibilidad de intentar algún acto de tipo terrorista en los encuentros de los cuartos de la Champions.

Sin entrada, no vayan al Estadi Olímpic

De ahí que el Barça ya ha recordado las medidas de seguridad destinadas a garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido y que también afectan al control en la venta de entradas, especialmente de las que estarán destinadas a los seguidores del PSG.

El Barça pide a los aficionados del PSG que ese día no dispongan de una entrada que no se acerquen a las inmediaciones del Estadi Olímpic porque no habrá localidades a la venta. Además, únicamente podrán acceder al recinto los que dispongan de una entrada gestionada por el club parisino en la zona reservada para la afición visitante.

El protocolo habitual para la afición rival

Los ejecutivos del Barça aplicarán el protocolo habitual para los partidos declarados de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y cuyas medidas son las siguientes:

Las entradas son nominales .

. No se podrán realizar actividades de afición contraria en la zona de afición local.

en la zona de afición local. Se ha bloqueado la venta en el país de origen de la afición contraria por IPs y en tarjetas bancarias del país.

por IPs y en tarjetas bancarias del país. Comunicación en la web durante el período de venta con un mensaje donde se indica que la venta es únicamente para la afición del FC Barcelona .

. Prohibición de lucir vestimenta o ropa identificadora del equipo rival del FC Barcelona , a excepción de la zona reservada a la afición contraria.

, a excepción de la zona reservada a la afición contraria. Disponer de documentos de identificación oficiales para acceder al Estadio (entrada y pasaporte o documento de identificación) para ser mostrada en caso de requerimiento.

para ser mostrada en caso de requerimiento. Habilitar los accesos 10 y 11, exclusivos para la afición visitante.

No hay venta de entradas en las taquillas del Estadi Olímpic Lluís Companys.

del Estadi Olímpic Lluís Companys. Los tour operadores tienen la venta de entradas limitada.

Las recomendaciones para los seguidores del Barça

La entidad blaugrana también hizo una serie de recomendaciones para sus socios y aficionados que se suman a este protocolo. En primer lugar, que acudan con tiempo suficiente y con toda la documentación preparada para enseñarla a petición de cualquier miembro del club o de seguridad en las entradas con el objetivo de evitar aglomeraciones o las prisas de última hora.

Las puertas del Estadi Olímpic se abrirán para la afición local una hora y media antes del inicio del encuentro (19.30 horas) y dos horas antes del inicio del partido (19:00 horas) para los aficionados del PSG, que como ya queda dicho únicamente podrán entrar por los accesos 10 y 11.

En cuanto a los medios para llegar y salir del Estadi y de la montaña de Montjuïc, el Barça y las autoridades municipales recomiendan que se acceda a pie o en transporte público (metro, autobús o funicular), así como a través del servicio de lanzaderas gratuito para los asistentes.

Por el mismo motivo se pide que, en la medida de lo posible, se evite el vehículo privado, y especialmente el acceso sobre todo en la Avenida Maria Cristina, pues en esa zona puede haber concentración de aficionados del PSG.

Restricciones a la circulación y Metro hasta las 23:59

El Barça recuerda igualmente que en la zona más cercana al estadio no se podrá circular y en el entorno del Anillo Olímpico solamente podrán acceder los vehículos de cuatro ruedas que dispongan de acreditación. La Guardia Urbana retirará a los vehículos estacionados en zonas no habilitadas.

En el caso de las motos, podrán acceder y aparcar en las zonas cercanas al estadio hasta un máximo de 3.500 vehículos, y tanto su entrada como su salida se realizará por la avenida Miramar. Para el Barça-PSG no habrá zona de consigna.

Otro factor a tener en cuenta es que al tratarse del partido de vuelta de una eliminatoria es posible que haya prórroga y penaltis. Los que planifiquen su desplazamiento contando con el servicio de metro, deberán recordar que únicamente estará operativo hasta las 23:59 h del día 16 de abril. Sí que estarán disponibles las lanzaderas en la salida del Estadi Olímpic.