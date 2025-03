El Barça activa la vía Arabia-Qatar por Ansu Fati

De las cosas prácticamente decididas en la planificación deportiva está el futuro de Ansu Fati. Ni Hansi Flick ni la dirección deportiva del Barça cuentan con él y el futbolista lo sabe. Lo tenía claro ya desde el mes de diciembre, pero ni el club, ni el entrenador, ni incluso su agente, Jorge Mendes, pudieron convencer al futbolista para que saliese cedido en el mercado de enero.

Ansu no tuvo una buena experiencia en el Brighton y no se siente al cien por cien para adentrarse ahora en otra aventura. Y el Barça le permitió continuar porque su caso se lleva con suma delicadeza. Ansu es un canterano querido por la plantilla y la afición y su situación es muy sensible. Y en estos seis meses de tregua hasta junio se le va a ayudar para que recupere sensaciones. No va a jugar nada, pero sí entrenará como uno más para llegar al verano en la mejor forma posible.

Y a partir de este verano, el jugador sí que deberá dar el paso de marcharse. El Barça busca ya una solución definitiva aunque tampoco se le cerrará la puerta a una cesión siempre que sea económicamente viable. La idea del club es cortar el contrato que tiene hasta el 2028 buscando un traspaso aunque sea prácticamente nulo, sin ingreso claro. El claro objetivo es ahorrarse un salario importante que dará mucho límite salarial en un verano que se avecina complicado. Y todo pasa porque el jugador acepte ir a un mercado no europeo. Porque aquí nadie va a pagar su ficha y, ni siquiera, se sueña con ahorrarse la mitad del salario.

Primeros contactos

El Barça, de la mano de Jorge Mendes, está abriendo opciones tanto en Arabia Saudí como en Qatar y Emiratos. Ahí hay equipos que sí le darían acomodo a Ansu y podrían pagarle el salario que percibe actualmente en el club blaugrana. Ya se han dado algunos contactos pero deberá ser el propio futbolista el que dé el paso y tome la gran decisión de marcharse... para siempre. Una situación difícil pero necesaria para que Ansu pueda tener una segunda oportunidad que en el Camp Nou no tendrá.

Por el momento, Hansi Flick le va a dar oportunidades en las convocatorias. Ansu se pasó buena parte de enero y febrero en la grada, pero la idea del club es ir suavizando poco a poco la situación para que Ansu esté al cien por cien en la dinámica del grupo. Es un mensaje claro también al mercado de que el jugador va recuperando forma para estar listo en la pretemporada.

En España, Ansu sigue teniendo mercado, pero las opciones que podrían reabrirse no le acaban de interesar al Barça. Sevilla y Girona preguntaron por él en invierno y habrá que ver qué es lo que hacen en verano. A Ansu le atrae más este tipo de opciones deportivas, pero lo importante es que juegue y lo haga con asiduidad. Arabia y Qatar pueden ser buenas soluciones para un futbolista que desea reencontrarse a sí mismo.