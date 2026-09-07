El Barça activa a Jesse Bisiwu

Jesse Bisiwu reapareció este lunes en los entrenamientos del Barcelona tras el contratiempo sufrido en la Copa Catalunya ante el Sabadell. A los diez minutos de juego, el futbolista tuvo que abandonar el partido al recibir una entrada durísima y posteriormente abandonó las instalaciones con una bota protectora en el tobillo y ayuda de muletas.

Rafael Yuste se interesó por el estado de Bisiwu nada más acabar el partido ante el Sabadell / Valentí Enrich / SPO

Tal y como se informó en SPORT, las pruebas médicas posteriores descartaron lesiones de gravedad, confirmando que la acción quedó en un susto. Tras unos días de reposo, situación que le impidió disputar los encuentros del fin de semana tanto con el filial como con el primer equipo, el jugador ha vuelto a la actividad este inicio de semana.

El belga ha saltado al césped de la Ciutat Esportiva para completar la sesión con los futbolistas que fueron suplentes este domingo en Mestalla. Conservaciones, ejercicios de velocidad y una conservación en la que ejerció como pivote para evitar un poco el contacto.

OK burocrático

Todavía no se ha podido estrenar en partido oficial el extremo de origen ghanés por culpa de unos impedimentos burocráticos. Sí jugó el amistoso frente al Reus con el filial, en el que marcó un gran gol, y la mencionada Copa Catalunya en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. Pero todavía espera ese ansiado estreno oficial (sí lo ha hecho a las órdenes de Flick en la pretemporada con el doblete ante el Basilea en el recuerdo).

Bisiwu es un extremo diferencial / Valentí Enrich

Según ha podido confirmar este diario, Bisiwu ya tiene el OK burocrático necesario para jugar en Liga, por lo que el próximo fin de semana podría entrar perfectamente en la lista de convocados sin Flick así lo considera. Además, de cara a la Champions League también se trabaja para que pueda estar a las órdenes de Flick tras ser inscrito en la Lista A con el dorsal 27 (también Hamza Abdelkarim ha sido incluido en esta Lista A al no haber jugado ninguno de los dos dos años en el club para entrar en la B).

Un espaldarazo

Sin duda, una gran noticia y un gran espaldarazo para el atacante, un extremo de enorme calidad en el uno contra uno, de apenas 18 años y que se foguea a las órdenes del entrenador de Heidelberg.