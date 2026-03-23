El Barça activa la 'fórmula Araujo': goles de oro

El FC Barcelona sumó este domingo un nuevo triunfo frente al Rayo Vallecano por 1-0, gracias a un solitario gol de Ronald Araujo a la salida de un córner servido por Joao Cancelo al borde del descanso. Fue el único tanto del partido y permitió a los blaugranas sumar tres puntos más para reafirmar el liderato antes del parón de selecciones con cuatro puntos de ventaja respecto al Real Madrid, segundo clasificado, cuando restan nueve jornadas para finalizar LaLiga.

Se trata de una de las temporadas más complicadas que está viviendo uno de los protagonistas del encuentro ante el Rayo Vallecano: entre finales de noviembre y principios de enero, el uruguayo se tomó unos días de personales de descanso para emprender una pausa necesaria en medio de la vorágine de encuentros. Un paréntesis para volver con las pilas cargadas después de encontrar un espacio de calma que le permita recomponer sensaciones. Todo ello se produjo justo después de su expulsión contra el Chelsea en Stamford Bridge (3-0), en un encuentro correspondiente a la Fase liga de la Champions League.

Goles clave

Volvió a vestirse de corto de manera testimonial en la final de la Supercopa frente al Real Madrid, disputando el último minuto y alzando el título. Tras ello y con la plaga de lesiones en defensa (Christensen, Koundé y Balde; además de las molestias de Eric Garcia) suma tres titularidades en los últimos cuatro partidos con el Barça: el doble enfrentamiento ante el Newcastle y el mencionado encuentro contra el Rayo Vallecano.

El de este domingo fue su cuarto tanto de la presente temporada. El primero de ellos llegó en el Carlos Tartiere para cerrar el marcador y anotar el tanto de la tranquilidad contra el Oviedo, el 1-3. Posteriormente, en el Spotify Camp Nou, tres semanas después, anotó la diana de la victoria del derbi catalán contra el Girona en el tiempo añadido. Una victoria que desató la euforia de toda la afición, equipo y 'staff', llegando a provocar la ya famosa 'botifarra' de Flick después de ser expulsado injustamente. Sin olvidar el gol que celebró en la Copa contra el Albacete, que permitió a los azulgranas acceder a las semifinales del torneo del 'KO'.

De hecho, si analizamos estos dos últimos goles ligueros (contra Girona y Rayo), Araujo ha permitido que el Barça haya pasado del empate a la victoria en ambos. En otras palabras, el uruguayo ha dado cuatro puntos a su equipo en la clasificación, los mismos que tiene de ventaja respecto al Real Madrid. Sin duda, una temporada que ya está siendo muy especial para el capitán culer y que podría acabar colocando la guinda del pastel si los catalanes alzan el título liguero y, por qué no, soñar con la Champions League al cielo de Budapest.