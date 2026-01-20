El Barça activa el diálogo con los grupos de la Grada d'Animació

El FC Barcelona ha informado este martes de que ha abierto una mesa de diálogo con representantes de los diferentes grupos de animación. El primer encuentro se desarrolló el lunes, según detalla el club, en un clima muy positivo, de respeto y voluntad de entendimiento, y ha permitido compartir visiones y sentar las bases para construir conjuntamente una grada de animación representativa de todo el barcelonismo.

La apertura de la renovada grada de animación, el Gol 1957, será una realidad una vez concluida la fase 1C y rinde homenaje al Estadio inaugurado el 24 de septiembre de 1957, y estará situada en el gol sur de la primera gradería.

La Penya Almogàvers, una de las más significativas, emitió un comunicado "agradeciendo este gesto que es muy beneficiosos para el Barça ya que desde el primer momento siempre hemos reivindicado el diálogo y la cooperación".

A este comunicado se unió el de la Penya Barcelonista FRONT532 que quiso expresar "nuestra satisfacción por la iniciativa del club de iniciar una nueva mesa de diálogo con los 4 grupos de animación para dar forma y color al nuevo Espai d'Animació. Sin duda, es una muy buena noticia que celebramos por el bien del FC Barcelona".

De todos modos, se trata de un encuentro embrionario. Este Espai d'Animació, que se ubicará en la primera gradería del Gol Sud, tendrá una capacidad para unas 1.200 personas.

Desde la junta directiva ya se explicó que los integrantes del nuevo Espai d'Animació serán jóvenes de entre 18 y 30 años, pudiendo acceder a él los socios del FC Barcelona de esta edad que están en lista de espera para lograr un abono en el Spotify Camp Nou. El nuevo espacio estará totalmente tutelado por el club con la intención de que no vuelvan a ocurrir algunos hechos que provocaron multas importantes para el FC Barcelona en las últimas temporadas.

Que la inauguración de lo que se llamará Gol 1957 se retrase se debe también debido a las demandas que han llegado al club por parte de los Mossos d'Esquadra, que buscan la seguridad más absoluta en esta zona. Debe pasarles el club , por ejemplo, el listado de personas que integrarán este nuevo espacio de animación y la policía autonómica catalana debe comprobar que no tengan antecedentes.

Además, exigen los Mossos d'Esquadra otras cosas. Por ejemplo, es imprescindible que el acceso a la grada sea independiente de los accesos por los que el resto del público entra el Spotify Camp Nou. Los miembros de la grada Gol 1957 deberán entrar y salir del estadio por un acceso exclusivo.