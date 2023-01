El Barça aclara el lío con las camisetas de la Real en el Camp Nou

Durante el día había trascendido que el club no dejaría entrar en el estadio a aficionados con enseñas o vestimenta del cuadro 'txuri urdin', pero el Barça lo ha desmentido Se espera una gran entrada en el coliseo azulgrana para llevar al equipo en volandas hacia las semifinales

Pese a todo lo que había 'rodado' durante este martes una supuesta prohibición por parte del Barça a que aficionados de la Real entraran con sus camisetas al Camp Nou, no será así. El FC Barcelona confirma que no habrá ningún impedimento ni problema para que los espectadores 'txuri urdin' accedan al choque de cuartos de Copa con sus camisetas azules y blancas.

El asunto ha sido tendencia a lo largo de la previa del Barça-Real Sociedad. Incluso Imanol Alguacil se ha quedado a gusto hablando sobre el tema: "Es muy triste, es una pena. Pero bueno, no me voy a meter donde no me llaman. Es tristísimo que un aficionado no pueda entrar en un estadio con su camiseta a defender los colores de su equipo".

UN CASO DISTINTO AL DERBI

Es un protocolo que la entidad catalana ha activado en algunos partidos hasta ahora. Como ante el Espanyol. Antes del derbi el cuadro barcelonista emitió un comunicado escudándose en que era un encuentro declarado de alto riesgo. Pero el Barça, esta vez, asegura que no habrá ningún impedimento al no estar catalogado el choque como peligroso.