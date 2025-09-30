El Barça aclara los detalles de entrega de las entradas contra el PSG

El FC Barcelona ha informado este martes de los detalles relativos a las entradas para el duelo contra el Paris Saint-Germain en el Estadi Olímpic Lluís Companys, correspondiente a la fase liga de la UEFA Champions League. El club ha puesto el acento en las particularidades para los socios y socias que, durante las temporadas 2023/24 y 2024/25, han disfrutado del pase Montjuïc y que han adquirido localidades con precio reducido para el encuentro.

En su caso, las entradas estarán disponibles en formato digital a través de la aplicación oficial de socios del Barça. El acceso a los tickets no será inmediato, sino que se habilitará de forma escalonada entre 24 y 3 horas antes del inicio del partido. Con ello, el club busca garantizar una gestión ágil y segura en un compromiso de máxima expectación, con un lleno previsto en la montaña mágica de Montjuïc.

En cuanto al resto de socios y socias que también hayan adquirido entradas para este Barça-PSG, pero sin el pase Montjuïc, recibirán sus localidades por correo electrónico en formato PDF, listas para ser descargadas e impresas o utilizadas directamente en formato digital. De esta manera, la entidad azulgrana mantiene la doble vía habitual de distribución, reforzando el uso de la app oficial al mismo tiempo que asegura la opción tradicional vía email.

El enfrentamiento ante el PSG será la primera gran cita europea de la temporada, y el Barça insiste en la necesidad de seguir las instrucciones comunicadas para facilitar el acceso al estadio sin incidencias.