El Barça acerca a Adeyemi a la selección

Karim Adeyemi vuelve a estar en el radar de Alemania. El delantero del Barça estaría entre los futbolistas que Jürgen Klopp tiene previsto recuperar para su primera convocatoria como seleccionador, según informó 'Sky Sport Alemania'.

El extremo blaugrana llevaba casi un año alejado de la 'Mannschaft'. Su última aparición se produjo el 13 de octubre de 2025, en la victoria por 0-1 ante Irlanda del Norte. Desde entonces, Julian Nagelsmann dejó de contar con él y tampoco entró en la convocatoria para el Mundial de 2026. En total, Adeyemi suma 11 partidos y un gol con la absoluta.

Una nueva oportunidad con Klopp

Adeyemi debutó con Alemania el 5 de septiembre de 2021, con apenas 19 años. Lo hizo marcando en el triunfo por 6-0 ante Armenia, precisamente con Hansi Flick como seleccionador. Su estreno parecía el comienzo de una trayectoria importante con la absoluta, pero su camino internacional ha estado marcado por diferentes etapas de espera.

Después de perder protagonismo, Adeyemi encontró una vía de regreso a través de la sub-21. En 2024 volvió a tener un papel importante en la fase de clasificación para el Europeo y marcó cinco goles en tres partidos. Sus actuaciones le devolvieron al radar de la absoluta y, en 2025, volvió a entrar en los planes de Nagelsmann para la fase final de la Nations League.

Disputó los cuartos de final ante Italia, las semifinales contra Portugal y el partido por el tercer puesto frente a Francia. Su papel, sin embargo, siguió siendo secundario. Después de aquella etapa, volvió a desaparecer de las convocatorias y se quedó fuera del Mundial. Ahora, Klopp puede darle una nueva oportunidad.

El Barça, su escaparate

Su llegada al Barça este verano ha cambiado el escenario. Adeyemi aterrizó en Barcelona procedente del Borussia Dortmund después de cuatro temporadas en Alemania. El club blaugrana pagó 22 millones de euros fijos más variables por un futbolista que cerró su etapa en el conjunto alemán con 36 goles y 24 asistencias en 146 partidos.

Y su inicio como blaugrana está siendo positivo. Flick le ha dado protagonismo desde el principio y Adeyemi está respondiendo sobre el terreno de juego. Ha marcado en sus dos titularidades y también vio puerta en su último partido ante el Levante.

Adeyemi tuvo una muy buena actuación frente al Feyenoord / AFP7 vía Europa Press

Todavía no es un titular indiscutible. El propio Adeyemi reconoció después del encuentro europeo que no es fácil tener minutos en una plantilla como la del Barça. Pero sus primeras actuaciones están dejando buenas sensaciones y su velocidad, capacidad para atacar los espacios y desborde le están convirtiendo en una alternativa importante para Flick.

Ahora, ese buen momento puede abrirle también la puerta de Alemania. Casi un año después de su última aparición, Adeyemi vuelve a acercarse a la 'Mannschaft'. La llegada de Klopp puede suponer un nuevo punto de partida para el delantero.