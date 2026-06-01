El Barça acelera la salida de Bardghji

El Barça se centra ahora en la operación salida, clave para la llegada de los últimos fichajes ya que el club necesita generar espacio salarial y dejar dorsales libres. Hay dos futbolistas claramente en la rampa de salida y el objetivo es poder concretar alguna de ellas antes del 30 de junio. Marc Casadó saldrá traspasado y Roony Bardghji apunta a salir cedido a pesar de que el club blaugrana priorizaría una venta con opción de recompra para generar recursos. El caso del sueco estaría ya más avanzado ante el alud de propuestas que hay encima de la mesa y el Barça debe decidir, junto al futbolista, cual es la mejor opción. Hoy por hoy, el Ajax tiene muchas opciones de hacerse con sus servicios a préstamo aunque hay propuestas interesantes de la liga española.

El club blaugrana no quiere fallar en la salida de Bardghji, ya que consideran que es un futbolista con un potencial enorme por lo que se priorizará el proyecto deportivo. Quieren que tenga mucho protagonismo y, a poder ser, en un equipo que o bien juegue competición europea o que esté en la Liga. El futbolista sueco llama mucho la atención en el mercado y hay equipos potentes que han preguntado por él. En todo caso, el Barça no va a perder el control de futuro sobre Bardghji, convencidos de que regresará para luchar por la titularidad a medio plazo.

El Ajax es el club que más está apretando para conseguir su cesión. Los ejecutivos del club holandés, encabezados por su director deportivo, Jordi Cruyff, ya han estado en Barcelona hablando de esta posibilidad. Un traspaso es imposible, pero sí una cesión sin opción de compra dejando claro que el sueco tendría muchos minutos en el nuevo proyecto del club de Amsterdam. Es una opción razonable y que el Barça vería con buenos ojos, pero será el propio futbolista el que deba decidir.

Y es que al entorno de Bardghji le están llegando propuestas de mucho nivel. A nivel europeo, el Mónaco, el Oporto, el Sttutgart y el Olympique de Marsella les gustaría contar con él y en algunos casos apostarían por el traspaso con opción de recompra. Y también podría entrar la Juventus en liza, club que ya entró en la puja por el extremo sueco el pasado verano pero que se quedó sin ficharle porque Bardghji apostó claramente por jugar en el Barça. En España, Betis y Celta se han interesado por su llegada y son dos clubs con buenas relaciones con el Barça. El caso del Betis es interesante porque jugarán Champions y necesitan una plantilla amplia.

El Barça aconsejará al futbolista, pero deberá ser el propio Bardghji, que ha pedido salir para tener más minutos, el que acabe tomando la decisión. Es un momento importante en su carrera para dar el salto definitivo y no puede fallar. El club blaugrana está a la espera de estas dos salidas para incorporar a Bernardo Silva con total garantía de inscripción. El portugués puede jugar un papel de comodín importante en la nueva plantilla blaugrana.