El Barça acelera con Rodri

Rodri Hernández se incorporó tarde a la disciplina del FC Barcelona y no pudo realizar la pretemporada con el resto de sus compañeros. En el Mundial se desfondó para ayudar a España a conquistar el título mundial y ha necesitado un tiempo de adaptación.

El jugador ha seguido un plan específico que tuvo su punto y final después del partido ante el Rayo Vallecano. Desde esta semana ya trabaja con normalidad y Hansi Flick se plantea el momento idóneo para darle la titularidad. Ya puede ser en Mestalla este domingo o quizá espere en un partido de enjundia como es el del próximo miércoles frente al Feyenoord.

El cuerpo técnico está pautando con mucha precisión las apariciones y cargas de entrenamiento para Rodri con el objetivo de tenerlo al cien por cien en una temporada muy larga y exigente. El Balón de Oro del Barça está dosificando sus esfuerzos para tener pronto las baterías cargadas.

Disputó 27 minutos ante el Athletic Club y otros 26 frente al Rayo Vallecano. Rodri ayudó a dar pausa al equipo en momentos en el que el juego era quizá demasiado vertiginoso, si bien Marc Bernal no solo ha cumplido, sino que ha rendido a un nivel óptimo.

Rodri saluda a Hansi Flick, quien le está dando entrada paulatina en el equipo / Enric Fontcuberta / EFE

Las buenas prestaciones de Bernal están ayudando a que el Barça no tenga prisa con Rodri. El objetivo es ir rotando a ambos jugadores, aunque a nadie se le escapa que en los grandes duelos, cuando Rodri ya esté a tope, el ex del Manchester City apunta a titular.

Champions League

Este domingo, frente al Valencia, tendrá un papel importante ya sea titular o saliendo de nuevo en el segundo tiempo. En la champions League frente al Feyenoord del próximo miércoles 9 de septiembre a las 18.45 h. en el Spotify Camp Nou sí que se perfila en el equipo de inicio.

El Feyenoord de Giovanni van Bronkhorst será el primer rival del Barça en la Champions / CIRO FUSCO / EFE

El Barça tiene un calendario cargado antes del parón de selecciones. Después de jugar ante los neerlandeses, se mide el domingo 13 al Levante en el Ciutat de Valencia, afronta la jornada intersemanal del miércoles 16 contra el Racing en casa y cierra esta primera etapa de la Liga el sábado 19 en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Un arranque duro en el que las fuerzas se deben medir muy bien.

Capitán de los campeones del mundo

Además, Rodri será llamado para la ventana de cuatro partidos de la UEFA Nations League. Es el capitán de la Roja, el "Messi de España" como lo definió Luis de la De Fuente, y tomará la manija en el estreno de la segunda estrella el 27 de septiembre en Wembley.

España también juega contra la República Checa y Croacia, en dos ocasiones, en esta nueva ventana internacional de la FIFA de parón de dos semanas. Rodri tendrá un papel importante en partidos de gran exigencia, si bien Luis de la Fuente también es siempre partidario de priorizar la saluda de los jugadores y no lo forzará.

Zubimendi puede dar descanso a Rodri en el parón por la UEFA Nations League / SERGIO PEREZ / EFE

En este sentido, De la Fuente tiene un buen recambio en Martín Zubimendi. Aunque el centrocampista ha perdido la titularidad en el Arsenal, el riojano mantiene la fe intacta en el ex de la Real Sociedad, como se demostró en la final del Mundial cuando entró precisamente por un agotado Rodri en la prórroga y fue el motor del equipo.

Tanto el Barça como la selección tienen la suerte de contar con jugadores que pueden dar un respiro al madrileño. El joven Bernal en el Barça, mientras que Zubimendi está en la selección española, donde otros jugadores, como el propio Gavi, pueden adaptarse a jugar por delante de la defensa.

Rodri ha venido al Barça para ser un líder y, de momento, en poco tiempo ya se ha ganado la admiración de la caseta por su compromiso. Los jóvenes los ven como un ejemplo y los más veteranos, como un referente.