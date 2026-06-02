El Barça acelera la operación salida

El verano es largo, muy largo, pero no hay tiempo que perder. El FC Barcelona ha arrancado con fuerza el mercado de fichajes: ya ha anunciado su primer fichaje para el próximo curso, el de Anthony Gordo, y ha movido ficha por Julián Álvarez, el gran deseado en el ‘9’ tras la salida de Robert Lewandowksi, y ha avanzado en la contratación como agente libre de Bernardo Silva, una buena oportunidad de mercado.

Para poder reforzar su plantilla con este tipo de incorporaciones, es imprescindible que el club blaugrana regrese a la famosa regla 1:1. Y uno de los requisitos para lograrlo es acabar en positivo el presente curso económico, que finaliza el próximo 30 de junio. Es por ello que la dirección deportiva liderada por Deco y Bojan también se ha puesto manos a la obra para acelerar una operación salida con, de momento, cuatro carpetas a abordar.

Ansu se queda en Mónaco

Salvo sorpresa mayúscula, será la primera salida en oficializarse. El canterano se convertirá en los próximos días en jugador del AS Mónaco a todos los efectos. Solo falta que el Barça y el club del Principado acuerden los últimos flecos de una operación encarriladísima. Se está negociando el porcentaje que se quedará la entidad catalana en caso de una hipotética venta en el futuro, que será de entre el 10 y el 20 por ciento. Ansu Fati, con el que está todo acordado, dejará en caja 11 millones de euros en concepto de traspaso.

Ansu Fati se queda en el AS Mónaco tras cerrarse el acuerdo definitivo / @AS_Monaco

Bardghji necesita minutos

A sus 20 años, el prometedor extremo sueco no puede permitirse otra temporada con minutos residuales. Dejó destellos de la calidad que atesora en sus primeras apariciones con el Barça y mantiene el sueño de triunfar con la camiseta blaugrana, pero juega en la misma demarcación que Lamine Yamal y Hansi Flick fue muy claro cuando habló con él sobre el poco protagonismo que le esperaría si se quedara. Aun así, dejó la decisión en las manos de Bardghji.

Tras valorarlo, el sueco ha recogido el guante y, a través de su representante, ya ha comunicado a la dirección deportiva que quiere salir cedido en busca de oportunidades. El Barça preferiría venderlo sin perder el control sobre su futuro, esto es, reservándose una opción de recompra; pero no se opondrá a un préstamo si el jugador lo prefiere. Más de una decena de equipos europeos se han interesado en su situación y el club culé es optimista con resolver el caso en el corto plazo.

Casadó y Roony Bardghji se abrazan tras un gol / Archivo

Casadó, abierto a salir

Es un caso delicado porque Marc es más culé que el palo de la bandera, pero la competencia en la medular es feroz y él, que en el pasado se mostró completamente reticente a salir y no cejó en su empeño de ganarse más protagonismo, ya no lo descarta tras completar otra campaña con poco más de 1.000 minutos disputados. Es el último en la rotación del centro del campo y ya se plantea dejar el club de su vida.

Su representante Jorge Mendes tiene varias propuestas interesantes sobre la mesa tanto de equipos europeos como de Arabia Saudí. El balón está en su tejado. El Barcelona no lo presionará tras la conversación que mantuvo con Flick para analizar su situación, y pedirá un mínimo de 20 ‘kilos’ por él en caso de iniciar negociaciones con alguno de los equipos interesados en sus servicios.

Expediente Ter Stegen

Su cesión al Girona no ha salido nada bien. Se lesionó después de su segundo partido con el conjunto de Montilivi y no pudo ayudar al equipo de Míchel a intentar evitar, sin éxito, el descenso. Sus problemas musculares le impedirán disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y la pérdida de categoría del Girona le cerrará la puerta a seguir en el equipo catalán.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / AFP7

Las relaciones entre Marc-André y el Barça son buenas. El conflicto del pasado verano está superado y ambas partes están interesadas en encontrar una solución beneficiosa para todos. El portero alemán no quiere la carta de libertad y no se descarta un pacto para rescindir el contrato que expira en 2028. Lo más probable es que vuelva a salir cedido a pesar de que en este supuesto el ahorro financiero sería menor porque la entidad blaugrana debería asumir parte de la ficha. Es casi imposible que este culebrón quede resuelto antes del 30 de junio. Más si cabe teniendo en cuenta las dudas alrededor del estado físico del arquero teutón.