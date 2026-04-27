El Barça acelera por Julián Álvarez

No es ningún secreto que el Barça va a la caza de un delantero top para reforzar su próximo proyecto deportivo. Y el elegido es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El club blaugrana ha ido midiendo muy bien los pasos para tener opciones de contratarle y ahora ha llegado la hora de la verdad. Según 'ESPN', el Barça ha comenzado a acelerar los tiempos de la operación y se habría puesto en contacto con el Atlético de Madrid para confirmar su interés, paso indispensable para intentar abrir unas negociaciones muy complicadas. En el Barça habría optimismo a la espera de que el Atlético marque un precio para la que puede ser una de las grandes operaciones del mercado.

El Barça, hasta el momento, solo se había informado de la predisposición del futbolista para un cambio de aires. Y en este sentido, en el club blaugrana creen que Julián Álvarez estaría por la labor de dar el salto siempre que haya posibilidades económicas reales para afrontar el traspaso. El argentino es consciente de que el Atlético hizo un gran esfuezo con su fichaje y apostó por él y no desea que se abra un culebrón si finalmente no hay opciones para seguir adelante con la operación. Esas garantías son clave para que el futbolista pueda llegar a posicionarse, algo que, en todo caso, no se produciría hasta que haya terminado la temporada.

El Atlético de Madrid, por ahora, se mantiene firme y no tiene intención alguna de vender al futbolista, ya sea al Barça o a la Premier, dónde hay un interés real del Arsenal para ficharle. Es más, el conjunto colchonero ha abierto negociaciones para ampliarle el contrato y subirle el salario con la intención de convertirle en el jugador franquicia de un proyecto ambicioso con la entrada del fondo de capital Apolo. Los colchoneros no tienen ninguna necesidad de vender y eso es un handicap complicado para tasar el precio final del jugador. Su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros y solo se podría pactar una salida negociada.

Según estas informaciones, el fichaje puede ir para largo ya que el presidente electo del Barça, Joan Laporta, desea liderar las negociaciones, algo que podrá hacer a partir del 1 de julio. Las relaciones entre clubs son buenas, aunque también hay algunas tensiones entre sus direcciones deportivas, por lo que Laporta puede ser pieza clave para desencallar el asunto.

En el Atlético hay cierta tranquilidad aunque internamente también se reconoce que, al final, los futbolista juegan ahí dónde lo desean y esperan seducir a Julián Álvarez para que continúe muchos años en la entidad. Puede ser clave el desenlace final de la temporada y lo que pueda suceder en la Champions League, ya que una victoria colchonera reforzaría mucho el discurso de continuidad hacia el futbolista. En todo caso, se prevé unas conversaciones largas y que podrían convertirse en uno de los grandes culebrones del verano.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, ya fue muy tajante al hablar sobre los refuerzos en verano y dejó claro que no pueden realizar disparates. Quiere pocas incorporaciones, pero que sean absolutamente indiscutibles. Futbolistas que marquen las diferencias en las dos áreas y, por ello, los objetivos claros son Alessandro Bastoni, para la posición de central y Julián, como delantero centro. Habrá que definir también las salidas, con Lewandowski y Ferran Torres como protagonistas de una planificación que debe ir encajando sus piezas poco a poco.