El Barça sí podría abrir ahora la puerta a Christensen o Eric Garcia en enero

El Barça valorará abrir la puerta a un central en este mercado invernal si llega una oferta interesante y todas las partes salen beneficiadas. El 'no' tajante del club a la salida de Araujo a la Juve cambia ahora el escenario y el club blaugrana podría estudiar propuestas por Christensen o Eric Garcia ya que existirá un overbooking de futbolistas en la zaga. No se va a forzar la situación, pero hay futbolistas que tendrán pocos minutos y el Barça aprovecharía el margen salarial que dejaría esta baja para intentar acometer la llegada de un refuerzo en la zona ofensiva. Quedan poco más de 15 días para el cierre de mercado y no se descartan movimientos.

La dirección deportiva blaugrana siempre tuvo claro que el interés de la Juventus por Araujo iba a tener poco recorrido. El club italiano tenía poco margen de maniobra económico y una cesión era absolutamente inviable para los intereses del Barça. Se ha cerrado esta puerta a no ser que los italianos pongan encima de la mesa más de 60 millones de euros, algo que se descarta. Con Araujo en plantilla, el Barça tendría a cinco centrales disponibles y no habrá minutos para todos.

El Barça, por el momento, no ha movido ficha aunque sabe que hay mucho interés del Girona para fichar a Eric Garcia mientras que Christensen llama mucho la atención en la Premier a pesar de que sale de una lesión de más de cuatro meses. En las últimas semanas se había rumoreado algún contacto con el Manchester United aunque no hay oferta formal encima de la mesa. El club ahora abre la puerta a estudiar el escenario de estos dos jugadores aunque Flick cuenta con ellos si se quedan. De hecho, siempre ha hablado muy bien de la profesionalidad del danés y cree que Eric ha crecido muchísimo como jugador y le está utilizando en las rotaciones.

El nuevo panorama del Barça con el límite salarial, ya con la regla del 1-1, abre la puerta a la posibilidad de invertir en el caso de que haya alguna venta. Y se está estudiando todo. Para la dirección deportiva también sería importante poder sacar a algún centrocampista -todas las miradas apuntan a De Jong, pero el jugador no tiene intención de marcharse- o algún punta. Flick considera que le vendría bien un delantero que puediera jugar por banda y tuviera gol y, por ello, han realizado movimientos para informarse por la situación de Rashford. Para acometer esta operación, el Barça debería ingresar o ahorrar un mínimo de 6,5 millones de euros y hay opciones para ello.