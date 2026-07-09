El Barça abre la vía Adeyemi

El FC Barcelona ha activado una nueva vía para reforzar su ataque. Según informó 'Jijantes', el conjunto azulgrana está muy cerca de cerrar la incorporación de Karim Adeyemi, en una negociación que se ha desarrollado de forma exprés y con absoluto hermetismo durante los últimos días. El extremo alemán se ha convertido en una de las prioridades del club para potenciar las bandas y las conversaciones han avanzado a gran velocidad, hasta el punto de que la operación ya se encontraría en su fase decisiva.

Según explicó Gerard Romero, Hansi Flick está siendo uno de los grandes impulsores de la operación. El técnico alemán considera que Adeyemi encaja a la perfección en su idea de juego por su velocidad, profundidad y capacidad para atacar los espacios, del mismo modo que ya hizo con Anthony Gordon, otro de los extremos que ha contado con el respaldo del entrenador durante este mercado. La negociación, además, se ha desarrollado con el mismo hermetismo que la del inglés, una estrategia que el Barça ha repetido para evitar filtraciones mientras avanzaban los contactos.

El interés azulgrana por Adeyemi, en cualquier caso, no es nuevo. Su nombre ya apareció en la agenda del club hace varias temporadas y, de hecho, en 2021, cuando todavía brillaba en el RB Salzburgo, el Barça tanteó su incorporación. Sin embargo, el internacional alemán acabó decantándose por la oferta del Borussia Dortmund para continuar su progresión en la Bundesliga. Curiosamente, ese mismo año el propio futbolista admitió que se imaginaba vistiendo la camiseta azulgrana "en un futuro", una posibilidad que ahora podría hacerse realidad.

Además, la posible llegada del internacional alemán no excluiría otras incorporaciones ofensivas. La operación por Adeyemi es completamente independiente de la de Julián, por lo que el Barça mantiene abiertas ambas vías y no descarta cerrar ambos fichajes durante este mercado de verano.

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A sus 24 años, Adeyemi llega de firmar una temporada notable con el Borussia Dortmund, con 10 goles y seis asistencias en 39 partidos oficiales, confirmándose como una de las principales referencias ofensivas del conjunto alemán. Su valor de mercado se sitúa actualmente en 40 millones de euros, según Transfermarkt, una cifra que refleja el cartel de un futbolista que destaca por su explosividad y polivalencia para actuar en cualquiera de las posiciones del ataque. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Flick sumaría un refuerzo de primer nivel para una delantera que podría seguir incorporando más piezas antes del cierre del mercado.