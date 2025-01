El Barça aún no abre la puerta de salida a Eric Garcia

Por ahora, Eric Garcia no sale del Barça. El club blaugrana tiene encima de la mesa varias ofertas por el jugador pero en estos momentos se considera que son insuficientes y Hansi Flick prefiere mantenerlo en plantilla. El central también está a gusto en el Barça y se mantiene a la expectativa: solo saldría si el club le empuja a ello, algo que no ha sucedido, aunque no sería descartable que se diera en función de cómo vaya el mercado en los últimos días de enero. Girona y Como le quieren, pero las propuestas se alejan a la tasación de un jugador que ha ido entrando en las rotaciones de Flick.

El primer pensamiento del técnico alemán era mantener a Eric y abrir las puertas a otros jugadores con menos minutos como sería el caso de Ansu Fati. Pero la negativa de ciertos jugadores a negociar ofertas para marcharse del Barça ha acabado poniendo el foco en Eric Garcia, que sí tiene propuestas interesantes. Por ahora, el jugador se ha limitado a escuchar a expensas de lo que pueda decidir el Barça. Y, en el caso de salir, la preferencia estaría en el Girona a pesar de que el Como está apretando fuerte y Cesc Fàbreagas, su entrenador, ha intervenido directamente para intentar convencer al jugador.

Las ofertas por Eric Garcia llegarían a los 10 millones de euros como máximo, entre fijo y variables, una cantidad que el Barça continua considerando baja. Pero tanto Girona como Como se van a mantener ahí a la espera de que el club blaugrana acabe cediendo. Y es que la operación Eric es una de las vías que mantiene el club abiertas para intentar tener límite salarial con el que afrontar una operación de fichaje en la zona ofensiva.

El Girona ya ha explicado abiertamente que Eric es objetivo claro de mercado, pero sus limitaciones económicas son claras. Eric dio un salto en el equipo de Míchel y en verano ya pudo salir, pero decidió quedarse. Sabe que en el Barça puede conseguir títulos importantes y ya tendría el verano para decidir si se queda o se marcha definitivamente del equipo. Otra cosa es que la dirección deportiva le comunique que tiene vía libre para marcharse ahora, algo que hace un mes estaba encima de la mesa. La continuidad de Araujo tampoco cambia los planes a no ser que las ofertas suban.

En el Barça no desean precipitarse con este tema porque entienden que el mercado se podría calentar en los últimos días. Pese a todo, la decisión final puede llegar de manos del jugador e irá en función del papel que pueda tener de aquí a finales de temporada. Por ahora va jugando aunque no es titular y Flick cree que ha crecido muchísimo como futbolista. La necesidad del club o bien un cambio de planes del jugador podrían forzar una situación que, por ahora, sigue bloqueada.