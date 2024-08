El Barça abre la puerta a Christensen o Eric Garcia

Habrá movimiento. Mucho movimiento en la última semana del mercado del Barça. El club blaugrana, con serios problemas en el límite salarial, debe encajar todas las piezas para poder incorporar, al menos, a dos jugadores. La idea es traer a un extremo por la banda izquierda y a un lateral derecho, pero para ello harán falta más salidas. A parte de Ansu Fati, con quien el club no cuenta, se abrirá la puerta para que se marche un central. Y los dos candidatos son Christensen y Eric Garcia. Uno de los dos deberá abandonar el Barça en cuestión de días y todo dependerá de las ofertas y del ahorro o ingreso que pueda recoger el club en esta operación.

En los últimos días se han focalizado los rumores entorno a Christensen. El jugador danés, que no fue titular en Mestalla, quiere jugar como central y sabe que aquí no tiene asegurada la tiularidad. Christensen ha asegurado por activa y por pasiva que no desea moverse del Barça, pero en los últimos días ya no tendría tanta resistencia. Comparte agente con Gundogan y tiene mucho mercado en la Premier League. Por ahora ha habido sondeos de varios clubs, pero Christensen solo saldría en el caso de que le llegase una oferta de un proyecto de primer nivel. Y por ahora eso no ha pasado. El Barça estaría dispuesto a venderle por un mínimo de 25 millones de euros ya que acaba contrato en el 2026. Y su entorno sabe de esa posibilidad y está sondeando el mercado.

En el pasado, Christensen estuvo en el punto de mira del Newcastle, pero el club inglés está teniendo muchos problemas de 'fair-play' financiero. Tottenham y Manchester United están al acecho en estos últimos día de mercado por si el danés abre la puerta. Puede pasar de todo aunque es un jugador que cuenta para Hansi Flick.

El caso de Eric Garcia es diferente. Volvió para quedarse pero sabe que la competencia es muy grande y que no parte como titular. Sus minutos pueden ser residuales y el Girona le espera en el caso que decida irse. El Barça aquí ahorraría poco y duda de un préstamo. En todo caso debería ser traspaso. Eric se mantiene firme en la búsqueda de una oportunidad en el Camp Nou, pero si el Barça le abre la puerta porque no va a jugar se lo pensará.

La idea del área deportiva es mantener a Íñigo Martínez, Cubarsí y Araujo como apuestas claras de centrales. Y si se ficha a un lateral derecho, Koundé volvería a la posición de central de la que nunca ha deseado salir. A partir de aquí, la posición se completaría con Christensen o Eric Garcia. Uno de los dos, ya que se sumarían cinco centrales, más que suficiente para cubrir la posición durante la temporada.