El Barça abre el plazo de solicitud de entradas para el partido contra el Atlético de Madrid en Champions

El FC Barcelona se prepara para un nuevo capítulo de alta tensión contra el Atlético de Madrid. El próximo martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano se disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre colchoneros y blaugranas.

El Barça será visitante tras la ida en el Spotify Camp Nou el miércoles 8 de abril. El club catalán ha abierto el plazo de solicitud de entradas para socios desde este viernes 20 de marzo hasta el jueves 26 de marzo a las 23:59 h. Las localidades en zona visitante costarán 50 €, y cada socio/a puede comprar una única entrada, aunque se pueden agrupar hasta cuatro socios en una misma solicitud.

Eliminatoria semifinales Copa del Rey ida 2025-2026Atlético de Madrid vs FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

La asignación se realizará mediante sorteo ante notario en caso de alta demanda. La recogida será el mismo día del partido, 14 de abril, en Madrid (lugar y horario por determinar; solo el titular podrá recogerla, y se enviará la información por correo electrónico).

Por motivos de seguridad, es imprescindible respetar los plazos y ubicaciones establecidos. Además, FCB Desplaçaments ofrecerá la posibilidad de viajar a Madrid para acompañar al equipo en este importante encuentro. Los interesados pueden solicitar su entrada a través del formulario oficial en la web del club.

Un partido con antecedentes próximos

Este encuentro será el sexto enfrentamiento oficial entre ambos equipos esta temporada, ya que aún queda pendiente el choque de Liga en el feudo rojiblanco (sábado 4 de abril) y la ida de los cuartos de Champions en el Camp Nou.

La rivalidad ha estado marcada por duelos intensos. En el último antecedente, el Barça mostró una gran mejoría. En las semifinales de la Copa del Rey, pese a caer eliminado tras el 4-0 en la ida en Madrid, los de Hansi Flick firmaron una digna remontada parcial en la vuelta con un 3-0 en el Camp Nou (doblete de Marc Bernal y penalti de Raphinha), aunque no alcanzó para forzar la prórroga ni remontar el global.

Gol de Bernal contra el Atlético de Madrid / Valentí Enrich / SPO

El equipo culé llega con la moral alta tras la histórica victoria en octavos de Champions contra el Newcastle. En la vuelta en el Camp Nou, los blaugranas golearon 7-2 (global 8-3), con un festival de goles durante la segunda parte en poco más de veinte minutos que sentenció la eliminatoria de forma aplastante.

Por su parte, el Atlético, pese a la derrota en la vuelta contra el Tottenham, salió reforzado tras pasar de fase gracias a la renta conseguida en la ida, con ventaja temprana gracias a los tres errores clamorosos de la defensa y del portero Kinský.

Antonin Kinsky, del Tottenham Hotspur, antes de ser sustituido en la Champions / AFP7 vía Europa Press

Los socios interesados en desplazarse a Madrid pueden solicitar su entrada ya. Este derbi español en Champions promete emociones fuertes en un tramo decisivo de la temporada.