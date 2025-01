El Barça abre el melón en la portería: meditan fichar un guardameta en junio

El debate en la portería del Barça estaba dentro del terreno de juego hasta que Hansi Flick y su cuerpo técnico se han decidido por Szczesny, pero el melón se ha abierto ahora fuera de los terrenos de juego. Ha sido un año complicado en la gestión de la posición y en el club creían que todo estaba solucionado, pero las últimas decisiones deportivas han vuelto a abrir el melón en cuanto a fichar a un guardameta de nivel para el próximo junio. No está nada decidido, pero va ganando peso la opción de dar un golpe encima de la mesa para atajar problemas para el futuro con la llegada de un portero que pueda suplir perfectamente a Ter Stegen, ya que el alemán, en principio, seguirá siendo el portero titular del próximo proyecto deportivo. Se van a tomar decisiones y puede haber una reestructuación que hace tan solo unas semanas no estaba prevista.

La lesión de Ter Stegen obligó a moverse rápido y la dirección deportiva encontró una solución fiable con el fichaje de Szczesny. No era fácil incorporar a un portero en paro y tuvieron la suerte de rescatar al portero retirado para que ayudase solo hasta finales de temporada. Finalmente, Szczesny se ha hecho con la titularidad, una vez ha cogido la forma y todo indica que jugará los partidos importantes de este curso. Pero esta decisión implicará cambios a futuro.

El primero es sobre Iñaki Peña, quien estaba negociando una renovación que ahora podría paralizarse porque empieza a tener claro que aquí no va a tener minutos. Ha tenido su oportunidad y lo ha hecho bien, pero no ha sido suficiente para afianzarse y eso va a jugar a favor de una posible salida. Hay muchos clubes que habían preguntado por él y habrá que ver qué decisión toma.

Y, mientras tanto, el Barça hablará con Szczesny para comprobar sus intenciones de futuro. No se vería mal que prolongase un año porque es un profesional que ha caído muy bien dentro del vestuario, pero el polaco dejó claro desde un principio que solo venía por unos meses. Si se lo piensa, el club podría darle continuidad. Y, si no, se fichará. No hay dudas en el Barça de que Ter Stegen regresará perfectamente recuperado y que volverá a ser el de siempre, siguiendo el ejemplo de Courtois con el Madrid.

La confianza en el alemán sigue intacta y tiene un contrato a largo plazo. El Barça, eso sí, ya mira opciones en el mercado de porteros con proyección que acepten el rol de partir como segundos del alemán con opción a dar el sorpasso en función del rendimiento. Ya había una lista hecha que se había congelado y que ahora se ha desempolvado. No es fichar a un portero top, pero sí a un buen portero en franca proyección. Ahora hay varios escenarios abiertos y en marzo se tomarán decisiones. El césped, en este caso, ha marcado el camino de la planificación.