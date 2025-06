El Barça abre la carpeta Pablo Torre

La partida de ajedrez entre el FC Barcelona y Pablo Torre está a punto de empezar. No se prevé una resolución inmediata, pero tampoco interesa a ninguna de las dos partes que se demore en el tiempo. Una cosa está clara, y es que el cántabro no vestirá la camiseta del FC Barcelona la próxima temporada, a menos que haya un giro de guion inesperado. Pablo Torre busca, por encima de todo, encontrar un equipo en el que triunfar de una vez por todas, mientras que el club blaugrana no quiere perder definitivamente el vínculo con el de Soto de La Marina y buscará negociar una fórmula beneficiosa.

La eliminación de la selección española sub-21 una semana antes de lo previsto (la final se disputará el próximo sábado) motiva que también se adelante unos días todo lo relacionado con su futuro. Por una parte, sus agentes, pese a barajar muchas propuestas de las principales Ligas europeas, le han querido dejar tranquilo para centrarse exclusivamente en un Europeo que no le ha revalorizado.

Entrevista Pablo Torre

Pablo Torre arrancó como titular en el partido del debut ante Eslovaquia (2-3) y fue sustituido por cansancio a la hora de partido. En la segunda jornada, ante Rumanía (2-1), repitió en el once, aunque ya no jugó la segunda parte, cambiado al descanso. Y contra Italia (1-1) e Inglaterra (1-3) fue suplente para entrar en el tramo final. El cántabro tenía muchas esperanzas, pero acusó la falta de ritmo competitivo por las pocas oportunidades que tuvo, desde principios de 2025, en el FC Barcelona.

La decisión será muy meditada

Aun así, a Pablo Torre no le van a faltar pretendientes. El centrocampista y su entorno quieren tomar la mejor decisión y no fallar en la elección del próximo equipo. Son conscientes de que, tras la experiencia en el Barça y a sus 22 años, es clave acertar para explotar todas sus cualidades y contar con la confianza del entrenador. Una decisión muy meditada.

Pero, a la vez, hay cierta prisa porque la pretemporada del Barça arranca el próximo 13 de julio. Pablo Torre fue muy sincero en una entrevista a SPORT que ha dado mucho de que hablar y aunque respetó las decisiones de Hansi Flick de no hacerle jugar, aseguró que no las entendía y que no había sido justo. En este contexto, se hace difícil volver a ponerse a las órdenes del alemán.

Pablo Torre atendió a SPORT en Las Rozas durante la concentración con la selección española sub-21 / Sergio Reyes

Desde el club también hay una cierta prisa para que no se comprometa más esta situación. El KO de la Eurocopa motiva que Pablo adelante las vacaciones y que las tres semanas obligatorias de descanso se cumplan justo cuando el conjunto azulgrana vuelva a la actividad. Toca abrir ya la carpeta y negociar o bien un traspaso que mantenga porcentajes y derechos económicos para el club azulgrana, o bien una cesión que implicaría renovación, pues acaba en 2026. Una opción esta última que, a día de hoy, se antoja muy complicada.