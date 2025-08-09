Barça - Como 1907: horario y dónde ver el Trofeu Joan Gamper

Tras una gira por el continente asiático en la que el Barça se ha enfrentado a rivales de un nivel discreto, llega el momento de subir el listón. Este domingo 10 de agosto tendrá lugar la 60ª edición del Trofeu Joan Gamper, una cita en la que el equipo de Hansi Flick se presentará ante la afición y se verá las caras con el Como 1907 de Cesc Fàbregas.

Tal y como anunció el club, estaba planeado que este fuera el primer encuentro que se disputase en el Spotify Camp Nou, pero los retrasos en las obras lo hicieron imposible. Así pues, el escenario del partido será el Estadi Johan Cruyff en la Ciutat Esportiva Joan Gamper frente a unos 6.000 espectadores. Cabe recordar que esta no será la primera ocasión en la que se juegue un Gamper en la casa del Barça Atlètic: en 2021, el conjunto azulgrana se enfrentó a la Juventus de Cristiano Ronaldo en una contienda que acabó en 3-1.

De todos modos, aunque con un público reducido en las gradas, esta será la oportunidad de ver al Barça de Hansi Flick 2.0 ante un contrincante claramente en ascenso después de un mercado de fichajes en el que el equipo italiano se ha reforzado con grandes incorporaciones.

El estadio abrirá sus puertas a las 19.00 horas y en la previa del partido actuarán Lil Dami, Maria Hein y Mon DJ y en la media parte cantará Doctor Prats. A las 20.05 empezará la presentación del equipo, en la que los integrantes de la plantilla saltarán al campo de forma individual. Habrá que ver si el portero alemán estará presente en este acto tras recuperar la capitanía y cerrarse su expediente disciplinario.

Además, los presentes podrán disfrutar del debut de los nuevos fichajes, Rashford y Joan Garcia. Lo más probable es que ambos salgan de inicio. En el caso del delantero inglés jugaría como nueve debido a la baja de Robert Lewandowski y a las molestias que ha arrastrado Ferran Torres en la última semana. También es plausible que Dani Olmo no dispute muchos minutos ya que arrastra problemas por una sobrecarga muscular.

Por su parte, el Como llega a este encuentro después de una pretemporada en la que se mantienen invictos. Los italianos han superado a Lille, Al-Ahli, Ajax y Betis y ahora quieren poner la guinda del pastel ganando el Trofeu Joan Gamper. En la faceta emocional, el partido supondrá el retorno a casa de tres canteranos azulgranas: Cesc Fàbregas, el excapitán Sergi Roberto y Álex Valle, que fue traspasado este verano.

HORARIO DEL BARÇA - COMO 1907

El partido entre en FC Barcelona y el Como 1907, correspondiente a las 60ª edición del Trofeu Joan Gamper se disputará este domingo 10 de agosto a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

DÓNDE VER EL BARÇA - COMO 1907

En encuentro se podrá ver en directo de forma gratuita a través del canal de YouTube del FC Barcelona, donde se han emitido los primeros tres partidos de la pretemporada con gran éxito de espectadores. Cabe recordar que después del fiasco de la primera retransmisión, el club decidió emitir los demás partidos de forma gratuita para paliar los problemas ocasionados. Para los residentes en Catalunya, el Gamper se podrá ver también en TV3 y su plataforma digital 3Cat.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.