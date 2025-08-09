Barça - Como 1907: alineaciones probables del Trofeu Joan Gamper

El FC Barcelona disputa este domingo 10 (21.00h, Youtube Barça/TV3) de agosto la 60ª edición del Trofeu Joan Gamper 2025, uno de los partidos más especiales del verano culé. El rival será el Como 1907, conjunto italiano que dirige Cesc Fàbregas, viejo conocido de la afición azulgrana.

Aunque inicialmente el choque estaba programado para el renovado Spotify Camp Nou, los retrasos en las obras han obligado a trasladarlo al Estadi Johan Cruyff, con un aforo aproximado de 6.000 espectadores. Aun así, el evento mantiene toda su carga simbólica: será la presentación oficial del Barça de Hansi Flick ante su público, tras una gira asiática con rivales de menor entidad.

Presentación del Barça y actos previos al Gamper

La jornada arrancará con música y espectáculo en la previa, y a las 20:05 horas comenzará la presentación de la plantilla del FC Barcelona 2025-26, jugador por jugador, antes de dar paso al discurso del capitán, que se espera que sea Ronald Araujo aunque Marc-André ter Stegen recuperó la capitanía tras aceptar firmar el informe médico de su lesión para enviarlo a LaLiga.

Entre los alicientes, destaca el posible debut ante la parroquia culé de los nuevos fichajes Marcus Rashford y Joan Garcia, ambos con opciones de salir en el once inicial. Rashford apunta a ser la referencia ofensiva debido a la baja de Robert Lewandowski y las molestias de Ferran Torres. Dani Olmo podría tener restricción de minutos tras sufrir una sobrecarga muscular durante la semana.

Un Como 1907 en racha y con viejos conocidos

El Como 1907 aterriza en Barcelona invicto en su pretemporada, con triunfos ante Lille, Al-Ahli, Ajax y Betis. Más allá del rendimiento deportivo, el encuentro tendrá un toque nostálgico con el regreso de Cesc Fàbregas, Sergi Roberto y Álex Valle, todos formados en La Masia.

Alineaciones probables del Barça - Como 1907

Posible once del FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Rashford, Raphinha.

Posible once del Como 1907: Burez; Kempf, Van der Brempt, Sergi Roberto, Álex Valle; Da Cunha, Perrone, Nico Paz; Kühn, Assane, Douvikas.