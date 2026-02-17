El Barça, contra todo y contra todos

Como se ha cansado de repetir esta temporada el presidente saliente y ahora precandidato Joan Laporta, contra todo y contra todos. El Barça se dejó tres puntos y el liderato ayer en Montilivi en un encuentro que no supo controlar en ningún momento y en el que volvió a ver como resultaba claramente perjudicado por las decisiones arbitrales.

El presidente en funciones, Rafa Yuste, envió el sábado una carta tanto a la Federación Española como al Comité Técnico de Árbitros quejándose de varias decisiones y del funcionamiento del VAR tras el gol anulado a Cubarsí en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. La respuesta inmediata fue un par de penaltis inventados a favor del Real Madrid unas horas después. Horas después, el CTA designó a un sospechoso habitual como Soto Grado para el partido contra el Girona. Y la volvió a liar. Como tantas y tantas veces. Ni él ni el VAR quisieron ver un claro pisotón de Echeverri sobre Koundé en la jugada que acabó con el gol del triunfo local en los últimos instantes del partido.

La acción desquició a jugadores y banquillo, que había visto la falta por la pantalla. Jugaron el añadido en busca del empate sin orden y con más fe que fútbol y acabaron el choque tirados sobre el césped, muchos de ellos incrédulos por lo que había pasado y por haber perdido el partido. Otros se fueron directamente a buscar a Soto Grado comandados por Raphinha y Araujo. También se fue hacia el colegiado Hansi Flick y el delegado Carles Naval. Nadie entendía nada y en el Barça ya están obligados a pensar mal. Porque el VAR tampoco quiso indicar que el penalti fallado por Lamine Yamal al filo del descanso debía repetirse por haber entrado varios jugadores locales en el área.

Mucho le va a costar al Barça ganar esta Liga. Por las decisiones que van cayendo de un bando y otro y también por sus propios errores. Porque el equipo de Flick volvió a repetir fallos de anteriores partidos en Montilivi. Por ejemplo, conceder el empate de Lemar poco después de haber logrado adelantarse en el marcador gracias a un remate de Cubarsí a centro de Koundé. También, volver a fallar muchos goles, especialmente en la primera mitad, con un penalti incluido lanzado por Lamine al palo. Y otro, no tener el control del partido durante muchos minutos. Ello podrá volver a tenerlo con la vuelta de Pedri. Será el próximo fin de semana. De momento, reflexión.