El barbero del Barça: así triunfa Raúl Sanromà, el estilista de confianza de Gavi, Fermín o Lamine

Raúl Sanromà (29 años) es uno de esos nombres que quizá no suenan a primera vista, pero que en Barcelona ya se asocian al sector del estilismo. Detrás del proyecto Sanrothebarber, Raúl ha construido un espacio de referencia para clientes 'del barrio' y futbolistas de élite: su barbería en El Prat. Su talento y constancia lo han llevado a cortar el pelo en casa de jugadores del FC Barcelona o en Las Rozas, para cumplir un servicio a la selección española, con quienes ha forjado vínculos que van más allá de lo profesional. Raúl es el ejemplo de un joven emprendedor que ha sabido transformar su pasión en una marca reconocida. Muchas anécdotas con cada persona que pasa por su silla.

¿Cómo empezaste en el sector de la peluquería y cómo surge la idea de empezar el proyecto de ‘Sanrothebarber’ en el Prat?

Trabajaba en otra barbería y también en Nissan, en la Zona Franca. Llevaba muchos años cortando el pelo en casa y a domicilio. Cuando llegó el COVID, se me encendió la luz y decidí dejar de cortar en casa para abrir mi propio negocio. Aunque fuera un momento difícil para emprender, tiré hacia adelante y decidí abrir la barbería. La llenamos prácticamente cada semana, y estoy muy agradecido.

Le cortas el pelo a jugadores profesionales, ¿cómo es el día a día con ellos y cómo gestionas sus reservas?

Para mí, ellos son como un cliente más. Gestionar sus citas es un poco más complicado por los horarios: si no están entrenando, están con el fisioterapeuta o con el preparador físico. Me escriben por WhatsApp y suelen contactarme por la tarde, cuando saben que estoy terminando mi jornada. Normalmente voy a domicilio porque cuando han venido a la barbería ha sido un caos; los reconocen, se llena de gente y a mí me sabe mal por ellos. En casa están más cómodos.

¿Tienes que desplazarte de forma particular?

Muchas veces, cuando termino, voy a la Ciudad Deportiva si me llaman jugadores como Gavi o Roony Bardghji. También viajo si me lo piden, como cuando Fermín me escribió desde Las Rozas durante la Eurocopa para que fuera a cortarle el pelo. Fue una experiencia inolvidable: allí también conocí a Lamine, que me pidió cortarle a él.

¿Qué jugador viene más regularmente a la barbería y a qué jugadores les cortas?

Todo empezó cortando a Abde y Antonio Aranda, del Barça B. A través de ellos llegó Fermín, que empezó viniendo a la barbería porque le gustaba desconectar. Con el tiempo han venido Gavi y más jugadores de cantera. Ahora muchos prefieren que vaya a domicilio porque es más cómodo para ellos y evitan aglomeraciones. También le corto a Bardghji, que ha venido un par de veces a la barbería desde que llegó y con quien tengo muy buen trato.

¿Cómo es Fermín? Dicen que es muy humilde. Además le hiciste una broma especial y este año cambió su look.

Es un chico maravilloso, muy humilde, un trozo de pan. La ‘broma especial’ fue cuando volvió del Linares: le dije que le haría 'un corte de gol'. Justo después marcó un golazo contra el Madrid y desde entonces la gente lo llama así. Curiosamente siempre le corto justo antes de los partidos y está en su mejor momento. Respecto al look, sí, yo fui quien se lo cambió. De pequeño llevaba el pelo hacia un lado. Le propuse el corte francés con línea. En verano quiso dejarse el pelo largo para hacerse trenzas, pero al final se enamoró del estilo actual. A la gente le encanta porque le queda más elegante.

Raúl Sanromà atiende a las peticiones del vestuario del FC Barcelona / Valentí Enrich

Le cortaste el pelo a Gavi el día de su retorno a los terrenos de juego. ¿Cómo estaba él a nivel personal y cómo lo ayudaste?

Es una persona con una mentalidad increíble. Aunque ha tenido dos lesiones importantes, es muy fuerte mentalmente. Después de su operación de menisco, estuve hablando con él en su casa sobre la recuperación. Aunque parezca frío, es muy buen niño y genera amistad. Entre charlas, bromas y buen ambiente, creo que le ayudo un poco a animarse siempre que voy.

El vínculo que desarrollas con los jugadores va más allá de lo meramente profesional.

Sí, va mucho más allá. Intento que estén cómodos, como si no pertenecieran al círculo mediático. Hablamos de su vida personal, de fútbol, del próximo partido… Siempre evito que se sientan presionados. La conversación fluye como con cualquier cliente de toda la vida y acabamos formando una amistad.

¿Crees que la imagen o el corte de pelo de un jugador influye en su mentalidad?

Influye mucho. Hoy en día la imagen es fundamental: si no se cortan el pelo el día antes, lo hacen durante esa misma semana. Tener buena imagen afecta al estado mental. Después del COVID lo primero que reabrieron fueron las peluquerías porque la gente necesitaba verse bien. No es solo por las cámaras, también por sentirse bien uno mismo al mirarse al espejo.

Raúl empezó su negocio desde cero, con trabajo y humildad / Valentí Enrich

Alguna anécdota divertida con algún jugador.

Hay una muy graciosa… Cada semana, Gavi y Fermín acudían a la barbería como un día normal. Querían estar preparados antes del partido. Un día, los vieron todos los niños mientras se cortaban el pelo. Aunque me pensaba que no iría a más, al levantar la persiana, empezaron a ver una multitud de niños acercándose. Gavi y Fermín estaban con Antonio Martín y Cristo Muñoz, exjugadores del Barça y colegas de La Masía, empezaron a escuchar golpes y vieron cómo estaban con los móviles grabándoles. Yo les recomendé no salir, pese a que querían hacerse fotos con todos.

Gavi se puso nerviosísimo, y Antonio y Cristo idearon un plan: se pusieron capuchas para hacerse pasar por ellos mientras Raúl bajaba la persiana y se dirigían al coche para recogerlos. Pero dejaron la luz encendida, y la gente se dio cuenta que los encapuchados no eran ellos.

Al final, Gavi y Fermín tuvieron que salir entre unas cien personas. Se hicieron virales en TikTok porque Gavi salió corriendo. Fue gracioso, pero en el momento un poco agobiante.

¿Hay algún jugador al que te haría especial ilusión cortarle el pelo?

Cualquiera del Barça, porque soy culé. Mi ídolo es Messi, pero ya tiene estilista personal. Ojalá cortarle el pelo. Me siento muy orgulloso de que jugadores como Fermín, Gavi, Roony o Lamine confíen en mí, tanto para el pelo como para temas personales si me necesitan.

¿Cuál es tu objetivo personal?

Seguir como ahora o mejor y acompañar a los jugadores en lo futbolístico, en lo personal y en su imagen. Continuar creciendo sin perder la esencia.