Un banquillo con miga: Los 14 culés que han entrenado al Mallorca

Jagoba Arrassate no tiene ninguna vinculación conocida con el Barça. El actual entrenador del Mallorca visita este sábado el Spotify Camp Nou con la idea de dificultarle las cosas al conjunto de Hansi Flick sin vínculos sentimentales especiales.

En la historia del club bermellón sí que ha habido, en cambio, muchos 'místers' con una relación directa con el Barça. Algunos técnicos mallorquinistas como Greenwell, Guzmán, César Rodríguez, Muller o Sergi Barjuan han sido jugadores y entrenadores del Barça. Otros casos como Nadal o Soler han jugado en el Barça y Mallorca y también han dirigido al conjunto balear.

Estos son los 14 entrenadores de la historia del Mallorca que también han sido técnicos o jugadores del Barça: Greenwell, Guzmán, Sasot, César, Muller, Serra Ferrer, Víctor Muñoz, Aragonés Laudrup, Nadal, Carreras, Soler, Barjuan y Ferrer.

Jack Greenwell

El inglés Jack Greenwell ejerció de entrenador del Barça en dos etapas (1913-23/1931-33) sumando 12 años en el banquillo del club blaugrana.

Jack Greenwell entrenó al Barça durante doce años / Archivo

Su longevidad no ha sido superada por ningún entrenador de la historia del club y solo Guardiola y Cruyff han conquistado más títulos que Greenwell en sus etapas como técnicos del Barça.

Jack Greenwell cuajó en el Barça / FCB

Entre las dos etapas que dirigió al Barça Greenwell tuvo un paso fugaz por el Mallorca en la temporada 1930-31.

Ramon Guzmán

Ramón Guzmán es el único caso que cumple los requisitos de haber sido jugador y entrenador tanto del Barça como del Mallorca. En el club blaugrana destacó como un centrocampista muy técnico entre los años 1927 y 1935.

Su etapa como entrenador blaugrana fue menos exitosa ya que se sentó en el banquillo del camp de les Corts en la difícil temporada 1941-42.

Los resultados adversos provocaron que la directiva lo cambiara por Nogués, técnico que acabó proclamándose campeón de copa.

Una imagen de Ramon Guzmán, jugador y entrenador del FC Barcelona / FCB

En el Mallorca Guzmán militó como jugador-entrenador justo antes y después de la guerra civil en una época en la que el Mallorca militaba en categorías regionales.

César Rodríguez

César Rodríguez es uno de los mejores futbolistas de la historia del Barça y actualmente es el segundo máximo goleador blaugrana de todos los tiempos solo superado por Leo Messi. El leonés fue un mito como jugador y también ejerció como entrenador aunque con un éxito menor.

César Rodríguez es un mito del Barça / Archivo

En el banquillo del Barça, el leonés compitió por la liga 63-64 pero acabó segundo por detrás del Real Madrid. Un mal inicio de temporada 64-65 le costó el puesto. Después de su fallida experiencia como entrenador barcelonista, el Mallorca fue su siguiente destino como técnico.

César logró el ascenso a Primera con el conjunto balear en la temporada 64-65 pero en el siguiente curso fue destituido tras arrancar con resultados negativos. El 'pelucas' tuvo una segunda etapa en Palma en las temporadas 73-74 y 74-75 con el Mallorca en la Segunda División.

Vicenç Sasot

Vicenç Sasot fue el enésimo entrenador blaugrana de la década de los 60 que no pudo enderezar el rumbo de un Barça que naufragaba en lo deportivo y en lo económico.

El técnico aragonés suplió a César en la temporada 64-65 pero apenas duró seis meses en el cargo.

Vicenç Sasot entrenó al Barça y al Mallorca / Archivo

Sasot volvió al filial del Barça y posteriormente probó fortuna en un Mallorca con urgencias para ascender a Primera. Sasot solo se mantuvo en el banquillo bermellón las primeras jornadas de la temporada 68-69.

Lucien Muller

Lucien Muller falleció el pasado 20 de enero. El francés fue el primer entrenador de la etapa de Josep Lluís Núñez como presidente blaugrana. Muller fue destituido mediada la temporada 77-78 y Quimet Rifé asumió la dirección del primer equipo barcelonista.

Lucien Muller fue el primer entrenador de la era Núñez / Archivo

Lucien Muller, que había jugado como centrocampista en el Barça de los 60, tuvo dos etapas como entrenador del Mallorca. El técnico galo sustituyó a Oviedo en el tramo final de la temporada 81-82 y en el curso siguiente logró ascender al cuadro bermellón a la Primera División.

Lucien Muller sale del túnel de vestuarios en el ya desaparecido Lluís Sitjar / Diario de Mallorca

Cuatro años después, el conjunto balear volvió a reclamar sus servicios. Muller suplió a un joven Serra Ferrer que había ejercido de entrenador puente tras la destitución de Koldo Aguirre. El galo no pudo evitar el descenso a Segunda del Mallorca.

Llorenç Serra Ferrer

Llorenç Serra Ferrer es probablemente uno de los mejores entrenadores de la historia del Mallorca. En el equipo de su tierra, Serra Ferrer se ganó la fama de gran estratega tras dirigir va los bermellones entre 1985 y 1993. En esta etapa, el técnico de Sa Pobla logró grandes resultados.

Serra Ferrer entrenó al Mallorca y al Barça / Paco Largo

Tras su primera etapa en el Betis y recalar en Barcelona como director de la cantera blaugrana, Llorenç Serra Ferrer se convirtió en el entrenador blaugrana en el curso 2000-01.

Serra Ferrer y Sergi Barjuan antes de una rueda de prensa / Valentí Enrich

Joan Gaspart lo destituyó a media temporada y Charly Rexach fue su sustituto en el banquillo del Barça.

Víctor Muñoz

Víctor Muñoz fue el gran escudero de Bernd Schuster en el Barça de la década de los 80. Como futbolista blaugrana sumó siete temporadas en las que se consolidó como un magnífico jugador de equipo.

Víctor Muñoz y un jovencísimo Guardiola tras la eliminatoria Barça-Goteborg / Zoltan Czibor

El aragonés se inició como técnico en la élite en el banquillo del Lluís Sitjar. Víctor Muñoz se estrenó como entrenador del Mallorca en febrero de 1996 y se mantuvo poco más de un año sin poder concluir su trabajo en la temporada 96-97.

Víctor Muñoz es el último exjugador del barça que ha dirigido al Getafe / Valentí Enrich

Víctor estuvo 14 meses en el banquillo mallorquinista en una etapa en la que el conjunto balear militó en la Segunda A.

Luis Aragonés

El último equipo español que dirigió Luis Aragonés fue el Mallorca en el curso 2003-04. Era la segunda etapa del 'Zapatones' como técnico del conjunto insular. Si en esta última etapa logró consolidar al Mallorca en una zona tranquila, en su primera experiencia con los bermellones su trabajo fue brillante.

Aragonés entrenó al Mallorca y al Barça entre muchos otros clubs / Diari de Mallorca

Aragonés logró que el Mallorca de la temporada 2000-01 acabara en una histórica tercera plaza superando a un Barça que acabó cuarto.El sabio de Hortaleza había dirigido al Barça sustituyendo a Venables en la temporada 87-88. La temporada de Luis en el Camp Nou fue una de las más duras de la historia blaugrana.

Luis Aragonés dirigió al Barça en la tremporada 1987-88 / Josep Maria Arolas

El Barça acabó sexto en el campeonato liguero pero pudo conquistar la copa del Rey tras vencer en la final a la Real Sociedad. Fue una época marcada por el Motín del Hesperia que precedió a la llegada de Johan Cruyff al banquillo del Barça.

Michael Laudrup

Michael Laudrup es uno de los jugadores más técnicos y elegantes de la historia del Barça. Entre 1989 y 1994 el mediapunta danés fue una de las grandes estrellas del Dream Team dirigido por Johan Cruyff.

Laudrup celebra un gol contra el Valencia / Antoni Campaña

Como entrenador, Laudrup no logró estar a la altura de su grandeza como futbolista aunque sus equipos practicaron un fútbol agradable.

En la temporada 2010-11 'Michelino' logró mantener al Mallorca en Primera División aunque lo hizo sufriendo y con solo un punto por encima del descenso.

Laudrup entrenó al Mallorca / Valentí Enrich

En el curso siguiente, el entrenador danés fue destituido del banquillo mallorquinista tras seis jornadas del campeonato liguero.

Miquel Àngel Nadal

Miquel Àngel Nadal fue un fantástico jugador de equipo del Dream Team de Johan Cruyff. En el Mallorca triunfó antes y después de su etapa como blaugrana convirtiéndose en una leyenda del conjunto balear.

Nadal triunfó en el Barça / Fernando zueras

El de Manacor fue ayudante de Michael Laudrup en el banquillo mallorquinista y tras el cese del danés ejerció de técnico puente hasta la llegada de Joaquín Caparrós.

Nadal entrenó al Mallorca / Joan Monfort

Si sus dos etapas como jugador del Mallorca fueron muy extensas, su paso por el banquillo de Son Moix fue testimonial.

Lluís Carreras

Otro hijo del Dream Team como Lluís Carreras también jugó y entrenó en el Mallorca. Carreras fue un canterano que deslumbró en las categorías inferiores del Barça y se ganó el retorno al primer equipo tras dos cesiones exitosas.

Carreras Nadal y Soler en su etapa en el Mallorca / Sport

Si en el primer equipo blaugrana solo se pudo mantener una temporada completa, en el Mallorca fue en el equipo en el que gozó de más continuidad con cinco temporadas a sus espaldas.

Lluís Carreras / Archivo

Después de un período exitoso como entrenador del Sabadell, el de Sant Pol ejerció como técnico del Mallorca en la temporada 2013-14. Carreras relevó a José Luis Oltra pero no pudo acabar la temporada ya que fue destituido cuando faltaban solo tres jornadas para el final del campeonato.

Miquel Soler

Miquel Soler despuntó en el Espanyol y fue fichado en el año 1988 por el Espanyol. Su condición de lateral ofensivo le dificultó encajar en el Dream Team de Cruyff pero su carrera fue tan extensa que militó durante dos décadas en equipos de la Primera División.

Su último club fue el Mallorca, equipo en el que militó entre 1998 y 2003. Soler ganó una Supercopa y una Copa del Rey con el conjunto balear.

Miquel Soler llegó procedente del Espanyol en 1988 y tras una temporada en el Atlético (91/92) regresó al Camp Nou una temporada más. / Archivo

Como entrenador Soler ejerció de técnico del filial del Mallorca a partir del 2011 y fue ascendido en el primer equipo mediada la temporada 2013-14 sustituyendo a Valery Karpin.

Miquel Soler entrenó al Mallorca / Josep Maria Arolas

Su trayectoria como 'míster' mallorquinista acabó cuando concluyó el curso 2013-14.

Sergi Barjuan

Sergi Barjuan es otro lateral zurdo blaugrana que también trabajó en el Mallorca. La carrera como futbolista del defensa de Les Franqueses tuvo su mejor etapa en el Barça como gran apuesta de Cruyff para dotar de mayor poder ofensivo a la demarcación de lateral izquierdo.

Sergi Barjuan y Nadal en un Barça-Mallorca / Joan Ignasi Paredes

Como entrenador Sergi Barjuan ha vivido dos etapas en el Barça. Después de una primera época como técnico del Juvenil B, Barjuan volvió al club blaugrana para ejercer de entrenador del Barça B.

En aquella temporada 2022-23 fue el entrenador puente entre Ronald Koeman y Xavi Hernández.

Sergi Barjuan entrenó al Mallorca / Valentí Enrich

Su paso por el Mallorca se produjo entre sus dos etapas de técnico en la cantera del Barça. Sergi Barjuan dirigió al club balear en el tramo final de la temporada 2016-17. Aunque solo perdió dos de los 10 partidos en los que ejerció de entrenador mallorquinista, Sergi no pudo evitar el descenso a Segunda B.

Albert Ferrer

Si Barjuan fue el lateral izquierdo del Dream Team, el derecho fue Albert Ferrer. El Chapi era un fijo psara Johan Cruyff gracias a su velocidad y capacidad correctora.

El 'Chapi' Ferrer jugó de titular en aquella final ante la Sampdoria / Archivo

Como entrenador se inició en el Vitesse y dirigió al Mallorca 15 partidos de la temporada 2015-16. El barcelonés no logró que el Mallorca luchara por el ascenso y las altas expectativas creadas con su fichaje provocaron que duera remplazado por Pepe Gálvez.

Chapi Ferrer jugó en el Barça y entrenó al Mallorca / Pere Serra

Barça y Mallorca se enfrentan este sábado con Mateu Jaume Morey y Jan Virgili como jugadores bermellones con pasado en el Barça mientras que no hay ningún futbolista blaugrana con vinculación en el conjunto balear.

Por lo que se refiere a los entrenadores ni Arrasate ni Flick tienen un pasado significativo antes de un Barça-Mallorca como sí lo han tenido nuestros 14 protagonistas de este artículo.