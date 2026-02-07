Historia SPORT
FC Barcelona
Un banquillo con miga: Los 14 culés que han entrenado al Mallorca
Nueve de los entrenadores de la historia mallorquinista han sido también técnicos del Barça. Además, hay otros seis técnicos del conjunto balear que han sido futbolistas del Barça.
Jagoba Arrassate no tiene ninguna vinculación conocida con el Barça. El actual entrenador del Mallorca visita este sábado el Spotify Camp Nou con la idea de dificultarle las cosas al conjunto de Hansi Flick sin vínculos sentimentales especiales.
En la historia del club bermellón sí que ha habido, en cambio, muchos 'místers' con una relación directa con el Barça. Algunos técnicos mallorquinistas como Greenwell, Guzmán, César Rodríguez, Muller o Sergi Barjuan han sido jugadores y entrenadores del Barça. Otros casos como Nadal o Soler han jugado en el Barça y Mallorca y también han dirigido al conjunto balear.
Estos son los 14 entrenadores de la historia del Mallorca que también han sido técnicos o jugadores del Barça: Greenwell, Guzmán, Sasot, César, Muller, Serra Ferrer, Víctor Muñoz, Aragonés Laudrup, Nadal, Carreras, Soler, Barjuan y Ferrer.
Jack Greenwell
El inglés Jack Greenwell ejerció de entrenador del Barça en dos etapas (1913-23/1931-33) sumando 12 años en el banquillo del club blaugrana.
Su longevidad no ha sido superada por ningún entrenador de la historia del club y solo Guardiola y Cruyff han conquistado más títulos que Greenwell en sus etapas como técnicos del Barça.
Entre las dos etapas que dirigió al Barça Greenwell tuvo un paso fugaz por el Mallorca en la temporada 1930-31.
Ramon Guzmán
Ramón Guzmán es el único caso que cumple los requisitos de haber sido jugador y entrenador tanto del Barça como del Mallorca. En el club blaugrana destacó como un centrocampista muy técnico entre los años 1927 y 1935.
Su etapa como entrenador blaugrana fue menos exitosa ya que se sentó en el banquillo del camp de les Corts en la difícil temporada 1941-42.
Los resultados adversos provocaron que la directiva lo cambiara por Nogués, técnico que acabó proclamándose campeón de copa.
En el Mallorca Guzmán militó como jugador-entrenador justo antes y después de la guerra civil en una época en la que el Mallorca militaba en categorías regionales.
César Rodríguez
César Rodríguez es uno de los mejores futbolistas de la historia del Barça y actualmente es el segundo máximo goleador blaugrana de todos los tiempos solo superado por Leo Messi. El leonés fue un mito como jugador y también ejerció como entrenador aunque con un éxito menor.
En el banquillo del Barça, el leonés compitió por la liga 63-64 pero acabó segundo por detrás del Real Madrid. Un mal inicio de temporada 64-65 le costó el puesto. Después de su fallida experiencia como entrenador barcelonista, el Mallorca fue su siguiente destino como técnico.
César logró el ascenso a Primera con el conjunto balear en la temporada 64-65 pero en el siguiente curso fue destituido tras arrancar con resultados negativos. El 'pelucas' tuvo una segunda etapa en Palma en las temporadas 73-74 y 74-75 con el Mallorca en la Segunda División.
Vicenç Sasot
Vicenç Sasot fue el enésimo entrenador blaugrana de la década de los 60 que no pudo enderezar el rumbo de un Barça que naufragaba en lo deportivo y en lo económico.
El técnico aragonés suplió a César en la temporada 64-65 pero apenas duró seis meses en el cargo.
Sasot volvió al filial del Barça y posteriormente probó fortuna en un Mallorca con urgencias para ascender a Primera. Sasot solo se mantuvo en el banquillo bermellón las primeras jornadas de la temporada 68-69.
Lucien Muller
Lucien Muller falleció el pasado 20 de enero. El francés fue el primer entrenador de la etapa de Josep Lluís Núñez como presidente blaugrana. Muller fue destituido mediada la temporada 77-78 y Quimet Rifé asumió la dirección del primer equipo barcelonista.
Lucien Muller, que había jugado como centrocampista en el Barça de los 60, tuvo dos etapas como entrenador del Mallorca. El técnico galo sustituyó a Oviedo en el tramo final de la temporada 81-82 y en el curso siguiente logró ascender al cuadro bermellón a la Primera División.
Cuatro años después, el conjunto balear volvió a reclamar sus servicios. Muller suplió a un joven Serra Ferrer que había ejercido de entrenador puente tras la destitución de Koldo Aguirre. El galo no pudo evitar el descenso a Segunda del Mallorca.
Llorenç Serra Ferrer
Llorenç Serra Ferrer es probablemente uno de los mejores entrenadores de la historia del Mallorca. En el equipo de su tierra, Serra Ferrer se ganó la fama de gran estratega tras dirigir va los bermellones entre 1985 y 1993. En esta etapa, el técnico de Sa Pobla logró grandes resultados.
Tras su primera etapa en el Betis y recalar en Barcelona como director de la cantera blaugrana, Llorenç Serra Ferrer se convirtió en el entrenador blaugrana en el curso 2000-01.
Joan Gaspart lo destituyó a media temporada y Charly Rexach fue su sustituto en el banquillo del Barça.
Víctor Muñoz
Víctor Muñoz fue el gran escudero de Bernd Schuster en el Barça de la década de los 80. Como futbolista blaugrana sumó siete temporadas en las que se consolidó como un magnífico jugador de equipo.
El aragonés se inició como técnico en la élite en el banquillo del Lluís Sitjar. Víctor Muñoz se estrenó como entrenador del Mallorca en febrero de 1996 y se mantuvo poco más de un año sin poder concluir su trabajo en la temporada 96-97.
Víctor estuvo 14 meses en el banquillo mallorquinista en una etapa en la que el conjunto balear militó en la Segunda A.
Luis Aragonés
El último equipo español que dirigió Luis Aragonés fue el Mallorca en el curso 2003-04. Era la segunda etapa del 'Zapatones' como técnico del conjunto insular. Si en esta última etapa logró consolidar al Mallorca en una zona tranquila, en su primera experiencia con los bermellones su trabajo fue brillante.
Aragonés logró que el Mallorca de la temporada 2000-01 acabara en una histórica tercera plaza superando a un Barça que acabó cuarto.El sabio de Hortaleza había dirigido al Barça sustituyendo a Venables en la temporada 87-88. La temporada de Luis en el Camp Nou fue una de las más duras de la historia blaugrana.
El Barça acabó sexto en el campeonato liguero pero pudo conquistar la copa del Rey tras vencer en la final a la Real Sociedad. Fue una época marcada por el Motín del Hesperia que precedió a la llegada de Johan Cruyff al banquillo del Barça.
Michael Laudrup
Michael Laudrup es uno de los jugadores más técnicos y elegantes de la historia del Barça. Entre 1989 y 1994 el mediapunta danés fue una de las grandes estrellas del Dream Team dirigido por Johan Cruyff.
Como entrenador, Laudrup no logró estar a la altura de su grandeza como futbolista aunque sus equipos practicaron un fútbol agradable.
En la temporada 2010-11 'Michelino' logró mantener al Mallorca en Primera División aunque lo hizo sufriendo y con solo un punto por encima del descenso.
En el curso siguiente, el entrenador danés fue destituido del banquillo mallorquinista tras seis jornadas del campeonato liguero.
Miquel Àngel Nadal
Miquel Àngel Nadal fue un fantástico jugador de equipo del Dream Team de Johan Cruyff. En el Mallorca triunfó antes y después de su etapa como blaugrana convirtiéndose en una leyenda del conjunto balear.
El de Manacor fue ayudante de Michael Laudrup en el banquillo mallorquinista y tras el cese del danés ejerció de técnico puente hasta la llegada de Joaquín Caparrós.
Si sus dos etapas como jugador del Mallorca fueron muy extensas, su paso por el banquillo de Son Moix fue testimonial.
Lluís Carreras
Otro hijo del Dream Team como Lluís Carreras también jugó y entrenó en el Mallorca. Carreras fue un canterano que deslumbró en las categorías inferiores del Barça y se ganó el retorno al primer equipo tras dos cesiones exitosas.
Si en el primer equipo blaugrana solo se pudo mantener una temporada completa, en el Mallorca fue en el equipo en el que gozó de más continuidad con cinco temporadas a sus espaldas.
Después de un período exitoso como entrenador del Sabadell, el de Sant Pol ejerció como técnico del Mallorca en la temporada 2013-14. Carreras relevó a José Luis Oltra pero no pudo acabar la temporada ya que fue destituido cuando faltaban solo tres jornadas para el final del campeonato.
Miquel Soler
Miquel Soler despuntó en el Espanyol y fue fichado en el año 1988 por el Espanyol. Su condición de lateral ofensivo le dificultó encajar en el Dream Team de Cruyff pero su carrera fue tan extensa que militó durante dos décadas en equipos de la Primera División.
Su último club fue el Mallorca, equipo en el que militó entre 1998 y 2003. Soler ganó una Supercopa y una Copa del Rey con el conjunto balear.
Como entrenador Soler ejerció de técnico del filial del Mallorca a partir del 2011 y fue ascendido en el primer equipo mediada la temporada 2013-14 sustituyendo a Valery Karpin.
Su trayectoria como 'míster' mallorquinista acabó cuando concluyó el curso 2013-14.
Sergi Barjuan
Sergi Barjuan es otro lateral zurdo blaugrana que también trabajó en el Mallorca. La carrera como futbolista del defensa de Les Franqueses tuvo su mejor etapa en el Barça como gran apuesta de Cruyff para dotar de mayor poder ofensivo a la demarcación de lateral izquierdo.
Como entrenador Sergi Barjuan ha vivido dos etapas en el Barça. Después de una primera época como técnico del Juvenil B, Barjuan volvió al club blaugrana para ejercer de entrenador del Barça B.
En aquella temporada 2022-23 fue el entrenador puente entre Ronald Koeman y Xavi Hernández.
Su paso por el Mallorca se produjo entre sus dos etapas de técnico en la cantera del Barça. Sergi Barjuan dirigió al club balear en el tramo final de la temporada 2016-17. Aunque solo perdió dos de los 10 partidos en los que ejerció de entrenador mallorquinista, Sergi no pudo evitar el descenso a Segunda B.
Albert Ferrer
Si Barjuan fue el lateral izquierdo del Dream Team, el derecho fue Albert Ferrer. El Chapi era un fijo psara Johan Cruyff gracias a su velocidad y capacidad correctora.
Como entrenador se inició en el Vitesse y dirigió al Mallorca 15 partidos de la temporada 2015-16. El barcelonés no logró que el Mallorca luchara por el ascenso y las altas expectativas creadas con su fichaje provocaron que duera remplazado por Pepe Gálvez.
Barça y Mallorca se enfrentan este sábado con Mateu Jaume Morey y Jan Virgili como jugadores bermellones con pasado en el Barça mientras que no hay ningún futbolista blaugrana con vinculación en el conjunto balear.
Por lo que se refiere a los entrenadores ni Arrasate ni Flick tienen un pasado significativo antes de un Barça-Mallorca como sí lo han tenido nuestros 14 protagonistas de este artículo.
