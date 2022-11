Baño de masas de Xavi en el entrenamiento del Al-Sadd

El técnico del Barça ha estado charlando con Juanma Lillo y luego comerá en casa de Santi Cazorla Ha estado acompañado de sus padres, su hermano Òscar Hernández y Sergio Alegre

Xavi Hernández se encuentra en el Mundial disfrutando de los partidos de la fase de grupos hasta que el Barça vuelva a los entrenamientos y ha aprovechado para visitar a los jugadores y cuerpo técnico de su exquipo, el Al-Sadd. Ha visitado a sus ex pupilos junto con sus padres, su hermano y mano derecha, Òscar Hernández, y otro de sus ayudantes, Sergio Alegre.

SPORT ha podido presenciar en directo el momento y cómo el entrenador del Barça se abrazaba, se hacía fotografías y recibía los aplausos de trabajadores de las instalaciones del club qatarí así como de ex jugadores que había tenido a sus órdenes. No había demasiados porque muchos de ellos están con la selección y también hay otros que son nuevos. Algunos ex jugadores del Al-Sadd que tuvieron a Xavi como técnico han querido ir a visitar el entrenamiento cuando se enteraron que iría. Una demostración que Xavi dejó una gran huella en el club.

El entrenador azulgrana ha estado hablando mucho rato con Juanma Lillo, el actual entrenador del Al-Sadd. Después tiene previsto ir a comer a casa de Santi Cazorla, que está haciendo de anfitrión de Xavi y sus acompañantes estos días en Qatar. El ex jugador de Arsenal y Villarreal, entre otros equipos, mantiene una relación de amistad con el entrenador del Barça.

Xavi, que se aloja estos días en el Hotel Hilton, tiene previsto volver a Barcelona el miércoles en un vuelo directo que saldrá de Doha hacia la ciudad condal.