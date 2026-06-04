Baño de masas 'real' en Corea del Sur por el Barça Legends

La pasión por el FC Barcelona no conoce fronteras, y así ha quedado demostrado una vez más en la llegada de la expedición azulgrana a Corea del Sur. Deco, Carles Puyol y Bojan Krkić han aterrizado en el país asiático para disputar el esperado encuentro entre el Barça Legends y las leyendas del Liverpool, un clásico del fútbol europeo que ahora traslada su magia al continente asiático.

Lo que prometía ser una llegada habitual de exjugadores se convirtió rápidamente en un evento viral gracias al espectacular recibimiento de los aficionados surcoreanos en el aeropuerto. Demostrando un profundo respeto y admiración por los ídolos culés, los fans locales les tenían preparada una sorpresa inolvidable.

Vestidos como reyes de la dinastía Joseon

En un precioso gesto de intercambio cultural, entregaron a las leyendas del Barça unas túnicas tradicionales inspiradas en el 'gonryongpo', la majestuosa vestimenta oficial que utilizaban los reyes coreanos durante la histórica dinastía Joseon.

Deco, Puyol y Bojan no dudaron en enfundarse las prendas allí mismo en la terminal del aeropuerto, dejando unas imágenes simpáticas e históricas que rápidamente han inundado las redes sociales. Ver a figuras tan emblemáticas del barcelonismo, especialmente a un Carles Puyol con su inconfundible melena, vistiendo las túnicas reales de los antiguos monarcas coreanos, ha desatado la locura tanto de los presentes como de los internautas. Este guiño cultural ha servido para calentar motores de cara a un partido contra el Liverpool que promete llenar las gradas y revivir noches mágicas de Champions League.

El gran aliciente: Los Busquets jugarán juntos

Por si el despliegue de estrellas y el choque contra las leyendas del conjunto red no fueran suficientes, el evento guarda una sorpresa mayúscula en su convocatoria que ha emocionado a los aficionados más nostálgicos.

Carlos Busquets, junto a Sergio Busquets: de padre a hijo / SPORT.es

Tal y como se ha confirmado, este encuentro de leyendas dejará una estampa para la historia del club: Carlos y Sergio Busquets compartirán terreno de juego. Ver el apellido más emblemático del centro del campo y la portería azulgrana unido en el mismo equipo es un auténtico regalo para la afición.

La inteligencia táctica y el ADN Barça están más que garantizados en una cita que, entre reyes de Joseon y la realeza del fútbol catalán, promete ser un éxito absoluto.