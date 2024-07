Baño de masas de Laporta en Orlando

El Barça ha realizado su primer entrenamiento en la gira por Estados Unidos. La expedición aterrizó el domingo pasadas las 21:00 hora local y este lunes por la mañana, doce horas más tarde, el equipo de Hansi Flick ya pisaba el césped de la University of Central Florida. Allí esperaban varios aficionados culés que no quisieron perderse la llegada de los blaugrana.

Sin embargo, quien más despertó el interés de los seguidores fue el presidente, Joan Laporta, que se dio un pequeño baño de masas. Banderas del Barça, camisetas y gorras dieron color a la primera sesión antes y después de la misma, puesto que el trabajo se realiza en el interior del recinto universitario, mientras que la afición esperaba fuera.

Escudado por Soler, Puig y Masip

No fue ello ningún problema para que Laporta se acercara para atenderles con amabilidad y la mayor de sus sonrisas. Todos querían una imagen con el dirigente, que no tuvo un no para nadie. También firmó camisetas e incluso banderas, ofreciéndoles la tan esperada recompensa a los pacientes seguidores del Barça.

Joan Laporta estuvo en todo momento acompañado por los directivos Joan Soler y Xavi Puig, además del ejecutivo Enric Masip, que no han querido perderse una nueva gira blaugrana en territorio norteamericano. Todos ellos han vividos también las últimas expediciones.