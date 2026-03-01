Baño de masas de Laporta en Mollerussa

Joan Laporta, presidente saliente y precandidato a las elecciones del FC Barcelona del 15 de marzo, sigue con su precampaña con el acercamiento al socio azulgrana como objetivo. Tras disfrutar el sábado en el Spotify Camp Nou con la victoria del equipo de Hansi Flick ante el Villarreal, con cánticos contra el Real Madrid y corte de mangas incluido, este domingo ha viajado hasta Mollerussa acompañado de buena parte de su junta directiva.

Y en tierras leridanas ha seguido ofreciendo imágenes. Tras preparar unos macarrones, cortar jamón y subirse a un toro mecánico en Mercabarna, en Mollerussa se ha subido a un tractor mientras los socios y peñistas gritaban: "President, president". Lo ha hecho a la salida del Centre Cultural de Mollerussa, donde había sido recibido por algo más de 350 barcelonistas en un acto que ha contado con la participación de Marc Solsona, alcalde de la población, y que ha sido presentado por el hijo de Josep Ignasi Macià, uno de los directivos de Laporta que siguen en el club como miembro de la junta provisional.

Joan Laporta se subió a un tractor en Mollerussa / SPORT

En su intervención ante los socios, Laporta ha pedido la máxima participación en las elecciones del 15 de marzo y el voto para su grupo "para culminar los proyectos que hemos iniciado, para defender al Barça de los que lo quieren controlar desde 600 kilómetros y para que no caiga en manos de inexpertos que ya lo arruinaron una vez".

El presidente saliente también ha atendido a los medios de comunicación. "Son situaciones que se viven en la grada cuando se celebran goles, era un momento de euforia, es un momento de alegría", ha explicado sobre el corte de mangas.

Joan Laporta, con aficionados del Barça en Mollerussa / SPORT

Laporta también ha elogiado el partidazo de Lamine contra el Villarreal y se ha mostrado esperanzado con lograr remontar la eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid: "Lamine está muy comprometido con el Barça, está en La Masia desde hace muchos años, es un genio y un jugador comprometido que quiere hacer historia con el Barça, metió tres golazos, es un jugador determinante. Los culés estamos contentos. Estos jugadores tienen capacidad para superar todas las adversidades y a ver si el martes nos sale bien la remontada, se ven capaces. No va a ser fácil, pero tenemos un equipo que puede hacerlo. Es la segunda parte de la eliminatoria. En la primera nos anularon un gol que era legal. Es el contra todo y contra todos y vamos a luchar para remontar ese 4-0 que sería histórico".