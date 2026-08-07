Baño de masas de Ferran Torres en su tierra mientras espera al PSG

Ferran Torres vivió este viernes una jornada que no olvidará. Su localidad natal, Foios, se volcó con el delantero en un multitudinario homenaje apenas unos días antes de que su futuro entre en un momento decisivo. Cerca de 7.000 personas acudieron al acto organizado por el Ayuntamiento para rendir homenaje al campeón del mundo, autor del gol que dio a España la segunda estrella en la final del Mundial frente a Argentina.

Un recibimiento multitudinario que convirtió el aparcamiento anexo al campo de fútbol que lleva su nombre en una auténtica fiesta. "Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Foios es el pueblo perfecto, para mí es un honor volver aquí siempre que puedo y hoy es un honor tener a toda esta gente para mí", afirmó emocionado.

Ferran Torres, recibido con un baño de masas en su pueblo. / CARLOS LUJÁN - EUROPA PRESS / Europa Press

El internacional también reconoció que todavía no ha sido capaz de asimilar la magnitud del éxito conseguido con la selección española: "Vamos a necesitar tiempo para asimilarlo". "No estaba nervioso, pero sí tenía el feeling de que iba a ser el protagonista de la final", añadió el todavía futbolista del Barça sobre el gol que anotó en la final.

Durante el acto, la alcaldesa Emma García y el alcalde Sergi Ruiz ensalzaron el recorrido del futbolista y confirmaron que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para concederle el título de Hijo Predilecto de Foios, la máxima distinción honorífica de la localidad.

El día sirvió de antesala al culebrón que se avecina con su futuro más próximo. El atacante no ha escondido en los últimos días que contempla todas las posibilidades. "En el mundo del fútbol nunca se sabe", respondió recientemente al ser preguntado por una posible salida del Barça.

Ferran Torres, es recibido en Foios / Carlos Luján / Europa Press

Tal y como contamos en SPORT, Ferran Torres ha dado luz verde para que el PSG reactive conversaciones con el Barça y presente una oferta formal por su traspaso. El club azulgrana mantiene públicamente su deseo de contar con Ferran, aunque tampoco cerraría la puerta a una venta si llega una propuesta económicamente convincente.

Con el regreso de los internacionales previsto para la próxima semana, todas las partes trabajan con el objetivo de resolver el futuro del delantero lo antes posible. El PSG prepara su oferta, el Barça espera acontecimientos y Ferran, mientras tanto, dusfruta de un baño de masas en Foios que no olvidará nunca.