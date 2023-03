Baño de masas a Araujo y Ansu Fati en el Sopar Solidari

Los dos futbolistas del Barça acudieron a la gala de Esport Solidari Internacional que organiza anualmente la fundación que preside Josep Maldonado También asistieron personalidades como Vicente del Bosque, Javier Clemente, Juan Manuel Asensi, Rosa López o Jordi Hurtado

Ronald Araujo y Ansu Fati acudieron el viernes al Sopar Solidari organizado por lafundación ESI, presidida por Josep Maldonado, en el HotelSofía de Barcelona para mostrar su apoyo a un proyecto que aprovecha el deporte para ayudar a niños, niñas y jóvenes que viven en situaciones precarias y marginales.

“El deporte nos ayuda a relacionarnos, a aprender en la diversidad, conocer las propias aptitudes y limitaciones y a esforzarnos para conseguir un objetivo común”, explicaba Maldonado.

Los dos jugadores azulgranas posaron para los medios en el ‘photocall’ y luego subieron al escenario antes del inicio de la cena. A su llegada, baño de masas. De los asistentes, los invitados, la organización e, incluso, del personal de seguridad. Todo el mundo quería una foto o una firma de Araujo y Ansu Fati.

MÁS INVITADOS DE LUJO

Más allá de los dos futbolistas del Barça, asistieron numerosas personalidades de distintos ámbitos. Los ex seleccionadores Vicente del Bosque y Javier Clemente, los ex jugadores azulgranas Julio Salinas, Juan Manuel Asensi, Rafael Zuviría y Steve Archibald o los ex del Espanyol como Albert Lopo o Rafa Marañón.

También fueron muy aclamados Rosa López, ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, Jordi Hurtado, presentador de ‘Saber y Ganar’ y la actriz Nathalie Seseña.

Recibieron los premios ESI Nicolás Basáez, tenista adaptado, la Fundación Cultura de Paz y el cirujano plástico, estético y reparador Iván Mañero, por su labor humanitaria y sus trabajos solidarios.