Banjaqui, protegido de Mourinho, en el radar del Barça

El Barcelona está muy atento a la situación de uno de los jóvenes talentos emergentes del fútbol portugués: el lateral derecho Daniel Banjaqui. Según informa A Bola, el Benfica ha intensificado esta semana las negociaciones para ampliar el contrato del defensor, de 17 años, cuya progresión en el club lisboeta ha llamado la atención de varios de los grandes de Europa, con el Barça como observador atento.

José Mourinho, técnico del Benfica / Armando Franca

Banjaqui, campeón de Europa y del mundo sub-17 con Portugal, competición en la que habría despertado el interés de los ojeadores blaugrana, sigue sin cerrar un acuerdo con su actual club, que desea asegurar su futuro en el equipo ante la fuerte valorización que ha acumulado en los últimos meses. Su contrato actual expira al final de la próxima temporada 2026-27 y, tras debutar con el primer equipo del Benfica en diciembre pasado bajo la dirección de José Mourinho, su proyección no ha hecho más que crecer. El técnico luso, con la mosca tras la oreja, es consciente de que el Benfica debe mover ficha rápido para no perderle.

Un perfil que encaja en la política de Deco

En este contexto, el Barça, según la información del diario portugués, aparece como el club más atento a la situación del prometedor lateral derecho, una posición prioritaria para la dirección deportiva que lidera Deco, como prueba la llegada de Joao Cancelo en este mercado de fichajes de invierno. Para el club blaugrana, la vigilancia sobre Banjaqui se enmarca en una política deportiva que ha reforzado la atención sobre jóvenes con proyección internacional, especialmente en posiciones de defensa y banda, donde siempre existe demanda de profundidad y polivalencia. La existencia de un interés persistente del club catalán eleva si cabe la urgencia del Benfica de resolver la situación contractual antes de que el jugador alcance la mayoría de edad, el próximo 24 de marzo.

Del desarrollo de estas negociaciones dependerá el futuro a corto y medio plazo del futbolista, de ahí que la entidad de Lisboa tenga prisa por cerrar su renovación y evitar que se escape un futbolista al que Mourinho quiere proteger y monitorizar su llegada a la elite.