¿Quién es quién en la banda sonora del Barça?

En los últimos años el Barça está buscando en la música un impacto global para ganar seguidores. Una estrategia atravesada por el acuerdo con Spotify que ha incluido bandas históricas como los Stones, pero también artistas muy jóvenes para conectar con el eslabón perdido: la generación Z, que no muestra el mismo interés por el fútbol y lo consume en cápsulas de highlights.

Un ejemplo fueron algunos de los músicos elegidos para las fotos promocionales de la camiseta 2023-24 con grupos de la escena urbana catalana como Bad Gyal, su hermana Mushkaa o Julieta. Pero la gran maniobra del club ha sido apostar por una camiseta especial para los clásicos uniendo fuerza con totems como Drake, Rosalía o a Karol G. Un win-win promocional para ambas partes.

Pero la música no es un aliado nuevo para el Barça. Antes del acuerdo con Spotify, y sobre todo en la etapa del Pep Team, bandas como Coldplay o The Killers se asociaron al club. Este es el quién es quién de la banda sonora del Barça:

Drake:

El rapero estadounidense fue el primero artista en aparecer en la camiseta del Barça. Apareció el año 2022 coincidiendo con un clásico y lo hizo a través de su logo. El conjunto azulgrana empezó a lo grande: con uno de los músicos más internacionales del mundo. En su haber, el récord de ser el primer artista en conseguir 50.000 millones de reproducciones en Spotify.

Rosalía:

Una apuesta ganadora. La camiseta del Barça con el logo Motomami tuvo una gran acogida y revolucionó las ventas con su edición limitada. La camiseta llegó en pleno éxito de uno de los mejores discos del 2022. Un álbum revolucionario por su ambición: una mezcla de estilos asombrosa y un universo propio marca de la casa que se ha convertido en referencia absoluta para los artistas jóvenes.

Rolling Stones:

La presencia de los Stones en la camiseta del clásico emocionó a los aficionados del Barça. La iniciativa tuvo un impacto global que fue aún mayor con la presencia de sus satánicas majestades en el palco de la banda durante el partido.

Karol G:

Hace unas semanas Karol G hizo historia tras agotar su cuarto Bernabéu, pero este domingo la hará por aparecer en la camiseta del Barça. Karol G fue protagonista en 2023 en la gala de los Latin Grammy, donde consiguió tres premios, entre ellos, los de mejor álbum del año, mejor álbum de música urbana por ‘Mañana será bonito’.

Bad Gyal:

Figura clave de la música urbana en España, protagonista del anuncio veraniego de Estrella Damm e hija del actor Eduard Farelo, vive su momento de mayor popularidad. Icono de la generación Z, es una de las estrellas de la presente edición del Sonar.

Mushkaa:

La hermana de Bad Gyal, también cantante, está haciendo su propio camino en la música urbana en catalán. Capaz de llenar ya salas importantes de Barcelona, es habitual verla con camisetas de equipos de fútbol en sus conciertos y videoclips.

Julieta:

Una de las grandes revelaciones de la música urbana de este año. Julieta acumula millones de reproducciones y uno de sus canciones forma parte de la banda sonora de la serie 'Cites Barcelona'. Muchos la ven como una de las cantantes catalanas con más posibilidades en el mercado internacional.

Coldplay:

Los jugadores de la primera plantilla formando una sardana en medio del césped del Camp Nou. Guardiola manteado hacia el cielo. Y de fondo los coros Oh oh ooh! Oh oh! de 'Viva la vida'. ¿Quién no tiene esta imagen en la cabeza de las celebraciones del 'Pep Team'? El hit de Coldplay se convirtió en la banda sonora del triplete.

The Killers:

Las primeras líneas de 'Human' son una invitación a no rendirse cuando las cosas se ponen feas. “Me esforcé para darme cuenta hasta que la llamada se cortó. Hasta la tribuna de la rendición fui persuadido, pero aguanté”. ¿Les suena? Es la historia del Pep Team. Un equipo que ha sabido sobreponerse a todo tipo de contratiempos para alcanzar la gloria. La canción de The Killers cogió el testigo de 'Viva la vida' en la segunda temporada de Guardiola. El técnico encargó un video con las mejores imágenes de la temporada mezcladas con 'Human' antes del partido ante el Valladolid en la Liga de los 99 puntos.

Serrat:

Solo Serrat es capaz de hacer una canción sobre Kubala y que su música suene en el coche de los Messi camino de la Cerdanya. “I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria i la toca just per posa-la en el camí de la glòria”, canta Serrat con ese sentido disfrutón de la vida que siempre le ha acompañado. Nueve años antes ya había usado el Barça para evocar una época en ‘Temps era temps’ y aquel estribillo mítico de Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón. Serrat se declara culé con su habitual picante. “Mi padre preguntó si era niño o niña y le dijeron que del Barça”