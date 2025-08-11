Balotelli recuerda su paso por la cantera del Barça: "Ese equipo no era legal"

A pocas horas de cumplir 35 años, Mario Balotelli agota sus últimos años de carrera profesional. Actualmente sin equipo, tras acabar su etapa en el Genoa, el talentoso, pero excéntrico delantero italiano ha concedido una entrevista a 'La Gazzeta dello Sport', en la que ha repasado varias etapas de su trayectoria.

Una de ellas, y prácticamente desconocida para el gran público, fue su paso fugaz por la cantera del Barça. Balotelli formó parte de un equipo con otros grandes talentos de La Masia, como Jonathan y Gio Dos Santos, Bojan o Thiago Alcantara.

Balotelli: "Aquel Barça no era legal"

'SuperMario' disputó un único torneo con el Barça, del que guarda un gran recuerdo: "Fue muy bonito. Solo nos enseñaban técnica: control y pase al vuelo, nada de táctica. Era una alegría ir al campo. Ese equipo no era legal, ganábamos 15-0", explicó un Balotelli que en tres partidos marcó ocho goles.

Mario Balotelli, en su debut con el Genoa / LAP

"Se me quedó un sueño ahí", apunta el '9', que poco tiempo después, por no llegar a un acuerdo económico con el club catalán, decidió firmar por el Inter.

Balotelli habló también de otro sueño, que entra en conflicto con aquella etapa en la que vistió la camiseta azulgrana. "Todavía tengo un sueño, que es jugar en el Real Madrid", comentó el finalista de la Euro 2012 y campeón de la Champions con el Inter en 2010.

El italiano espera encontrar alguna propuesta para seguir con su carrera ahora que es agente libre. "Quiero jugar otros dos o tres años en algún equipo que me dé confianza".

Por último, Balotelli hizo cierta autocrítica sobre el empeño que puso a lo largo de su carrera, pero también apuntó hacia una 'mano negra' en su etapa en la selección italiana: "En general, en mi carrera podría haberme esforzado más. Podría haber jugado más con la selección. Si hubiera tenido más oportunidades, quizá podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la 'Azzurra'). Alguien no me quería en la selección... Pero eso ya es agua pasada", concluyó.