Wisla Plock - Barcelona: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Wisla Plock y Barcelona se enfrentan este jueves 23 de octubre en el Orlen Arena en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Wisla Plock - Barcelona y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al Eurofarm Pelister (34-30), derrotar al Pick Szeged (31-28), derrotar al Zagreb (32-25) y perder contra el Magdeburgo, ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 8 puntos y +18 en el diferencial de goles.

En cambio, el Wisla Plock derrotó al PSG (35-32), derrotó al Eurofarm Pelister (36-25), perdió ante el Magdeburgo (27-26) y derrotó al Zagreb (30-27), posicionándose en el tercer lugar de la división con 8 puntos y +17 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, el Barcelona y el Wisla Plock se han enfrentado en ocho ocasiones en su historia, dejando un historial bastante decantado hacia los blaugranas con siete victorias y solo una derrota, la cual data de 2014.

HORARIO DEL WISLA PLOCK - BARÇA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Wisla Plock y Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 23 de octubre a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL WISLA PLOCK - BARÇA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Wisla Plock y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.