Wisla Plock - Barça, en directo: EHF Champions League, en vivo hoy

El Barça visita al Wisla Plock en la EHF Champions League con la segunda plaza del grupo en juego.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido en directo.

Los titulares para el Barça Carlos Ortega apuesta por estos 7 hombres en pista de inicio: Barrufet, Frade, N'guessan, Janc, Mem, Aleix y Nielsen.

El Wisla Plock, una idea al alza El del Orlen Wisla Plock es un proyecto que ha ido de menos a más en las últimas temporadas y va al alza. El claro ejemplo de este buen trabajo es que esta temporada se han postulado como uno de los claros candidatos para estar en Colonia, gracias a los resultados que han ido sumando como al buen nivel que está ofreciendo su plantilla.

Wisla Plock - Barça Los de Carlos Ortega ejercitándose a pocos minutos para que empiece el partido.

Wisla Plock - Barça De esta manera lucía el pabellón a pocas horas de arrancar el partido. Arena gotowa ✨ pic.twitter.com/CLzFs1SoqY — ORLEN Wisła Płock (@SPRWisla) October 23, 2025

Encuentro de titanes El encuentro entre polacos y catalanes de hoy es uno de los platos fuerte del Grupo B en el que está el conjunto de Carlos Ortega. Ambos conjuntos llevan ocho puntos y el partido de hoy decidirá prácticamente quién de los dos se hace con la segunda plaza del grupo, sin alejar la vista demasiado del líder, el Magdeburgo. Llegando al ecuador de esta fase de grupos, un triunfo en el Orlen Arena seria de vital importancia para los azulgranas para no alejarse de las posiciones de privilegio.