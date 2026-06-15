Así vivió Djordje Cikusa el robo que selló la Champions

El Barça vive momentos dulces y de alegría total tras conquistar el domingo su decimotercera Champions League con una victoria incontestable por 37-34 en el Lanxess Arena de Colonia contra el Füchse Berlin, un equipo que lo supera ampliamente en presupuesto.

Fue un éxito colectivo, con el técnico Carlos Ortega y sus nueve cetros europeos al frente. En un tono común espectacular, brillaron Ludovic Fàbregas en defensa hasta su vergonzosa expulsión y un póker en la pista: el meta Emil Nielsen, Domen Makuc, Luís Frade y el 'comodín' Blaz Janc.

Sin embargo, el protagonista de la jugada clave fue Djordje Cikusa. Tras completar una notable rotación defensiva en la primera parte, el de Bordils volvió a la pista en el momento decisivo para defender de 'segundo' en la derecha (entre el centro y el extremo).

El Füchse atacaba con 35-33 a 2:10 del final, con opciones de acercarse a un gol y con 'Ludo' expulsado desde hacía más de 10 minutos. El hermano gemelo de Petar Cikusa examinó la circulación alemana como un felino y decidió arriesgar en un instante.

Djordje Cikusa celebra la victoria con Dika Mem / EFE

Dicho y hecho. Djordje Cikusa se abalanzó con decisión hacia la bola, la controló, la botó, corrió toda la pista en un camino que se hizo eterno y tuvo la sangre fría de aguantar la primera acometida de Dejan Milosavljev para batirlo y firmar un 36-33 que sentenció la final.

El catalán explicó a SPORT cómo vivió esa jugada. "Siempre que voy a robar un balón, tengo claro que lo voy a robar y te imaginas lo que puede pasar, que vaya botando, que vaya por arriba... Pasó todo en menos de un segundo, tomas la decisión y te lanzas", comentó el internacional español absoluto.

"En cuanto robé la bola y la controlé, lo primero fue intentar ponerme delante del defensor, porque si me tocaba eran dos minutos. Y entre que el balón se me estaba quedando pegado y que estaba lejos de la portería, lo di todo para llegar a la portería. Y al final ha ido muy bien", prosiguió el canterano.

Djordje Cikusa, junto a sus compañeros en pleno éxtasis / EFE

"Ese gol se mete con el corazón, con rabia, con orgullo, con ganas y con emoción. Con todo lo que hemos demostrado y que tenemos en el equipo, se mete con todo. Nada más marcar me puse a gritar y pensé que ya éramos campeones, pero faltan dos minutos y había que volver a defender", añadió.

No ha sido una temporada fácil para él. Tras especializarse en defensa en su decisión al Montpellier, Djordje Cikusa ha vivido una montaña rusa en su regreso al Barça. Cada vez más solvente en defensa, no ha estado certero en ataque y necesitaba de un chute de confianza como el del domingo.

"Esta temporada me ha ayudado mucho, sobre todo a aprender y a hacerme fuerte en defensa. Yo tengo que aprovechar estos momentos y dar todo lo que yo puedo dar. En los últimos partidos había robado un par de balones y me ha salido muy bien, así que contentísimo", concluyó el catalán.