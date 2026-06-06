El Viveros Herol Nava, de la promoción de descenso a retar al Barça en 'semis'

Según el último padrón municipal, la localidad segoviana de Nava de la Asunción tiene 2.806 habitantes y puede presumir de tener un equipo en la máxima categoría del balonmano español, la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. Su lema es 'Un club, un pueblo, una afición’.

Una de las claves es el compromiso del tejido empresarial local, con múltiples patrocinios modestos que derivan en el éxito colectivo. En el curso 2018-19, el equipo segoviano ascendió a la ASOBAL al reinar en Plata con 45 puntos, cuatro más que el Puerto Sagunto.

Meses antes, el club inauguró el pabellón más pequeño y coqueto del torneo, el Polideportivo 'Guerreros Naveros' con capacidad para mil espectadores, más de la tercera parte de los habitantes del pueblo. Sería como si en el Palau cupiesen más de medio millón de personas.

El barcelonés Eduardo Reig, en los cuartos ante el Bada Huesca / RFEBM - J.L. RECIO

Tres años después de ese ascenso, el Viveros Herol BM Nava vivió el drama del descenso al terminar penúltimo con 20 puntos, a tan solo uno de la salvación. Lejos de lamentarse, el club apostó fuerte por la estabilidad y la afición respondió tanto como las empresas segovianas.

Los castellano-manchegos fueron primeros en el Grupo A de Plata con 29 puntos y accedieron a la fase por el ascenso, donde lograron el objetivo con una victoria por 26-20 ante el Trops Málaga el 13 de mayo de 2023. Nava de la Asunción regresaba así a la elite del deporte.

A las órdenes de Álvaro Senovilla, el BM Nava hizo historia al terminar sexto en la Liga ASOBAL con 33 puntos y se quedó a uno solo de la Liga Europea. En la pasada, los naveros acabaron octavos con 27 puntos, pero en la actual las cosas no han salido tan bien.

La derrota en la última jornada ante el Recoletas At. Valladolid por 36-35 condenó a los de Carlos Villagrán a la antepenúltima plaza, la de promoción. Será ante el Agustinos Alicante, con la ida el próximo miércoles en La Catedral y la vuelta, el sábado en el Guerreros Naveros.

Y, cosas de la vida, el BM Nava hizo todavía más historia este viernes en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el anfitrión REBI BM Cuenca por 30-27. Este sábado disputará a las 17.00 horas la primera semifinal frente al Barça.

El Viveros Herol BM Nava vivirá en cuatro días las dos realidades del deporte. De medirse contra el campeón de las últimas 12 ediciones en el torneo del KO a jugarse la categoría contra los alicantinos. ¿Serán capaces de poner las cosas difíciles a los de Carlos Ortega?