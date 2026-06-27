Dos viejos conocidos en un sorteo de Champions muy benévolo para el Barça

Dos semanas después de lograr en Colonia la decimotercera Copa de Europa de la historia de la sección como guinda a una temporada perfecta con los siete títulos posibles en el zurrón, el Barça esperaba expectante el sorteo de la nueva Champions.

La ampliación de 16 a 24 equipos no ha llevado aparejada la presencia de un segundo equipo de la Liga ASOBAL y el nuevo sistema de competición añadía interés al sorteo de este viernes, con el Wisla Plock como gran rival a evitar en el tercer bombo.

La realidad es que los azulgranas han tenido suerte, algo que no suele ser habitual. El equipo de Carlos Ortega estará en el Grupo E junto al Montpellier francés, el Dinamo Bucuresti rumano y el SAH Aarhus danés (habrá tres equipos de este país). Los dos primeros pasarán a la segunda fase y los otros dos equipos caerán a la Liga Europea.

El Barça se enfrentará a dos viejos conocidos de la sección y varios atractivos más. Tercer clasificado de la Starligue 1 francesa a 16 puntos del PSG y a 12 del Nantes, el Montpellier anunció el pasado martes el fichaje del exazulgrana Pol Valera.

El central formado en el Fraikin Granollers vio lastrada su progresión en el Barça por una grave lesión de rodilla y la pasada campaña perdió protagonismo en el FC Porto al confiar más el técnico en el internacional luso Rui Silva. El catalán llega como remedio ante la lesión hasta 2027 del talento portugués Hugo Pimenta y no debe desaprovechar esta gran oportunidad.

En el cuadro francés también juega el central riojano Agustín Casado, una pieza clave en los Hispanos de Jordi Ribera. Por contra, el pivote exazulgrana David Balaguer jugará la próxima temporada en el PSG de Stefan Madsen.

Más color azulgrana tiene un Dinamo Bucuresti en el que recaló Xavi Pascual tras su polémica destitución en el Barça y al que ha relanzado el mítico exmeta barcelonista David Barrufet como director deportivo. No seguirá y ya lo ha despedido el club con mucho más cariño de lo que lo hizo el Barça. ¡Qué cosas!

Los rumanos tienen en sus filas al extremo izquierdo Àlex Pascual, hijo de Pasqui y ganador de la Champions en 2021 como azulgrana. También regresa la próxima temporada el brasileño Haniel Langaro (otro ex del barça) tras jugar en el Al Duhail saudí.

Además, los campeones rumanos incorporan el pivote lusocubano Victor Iturriza del FC Porto (llegó a estar casi fichado por el Barça en su día) y al esloveno Andraz Makuc, hermano pequeño de un Domen que jugará el curso próximo en el Kiel.

El SAH Aarhus sorprendió en las semifinales danesas al GOG (2-0) y plantó cara en la final al Aalborg, que casi elimina al Barça en Colonia en la pasada Champions (30-29 fuera y 31-35). En la Liga Europea cayeron en octavos ante el Flensburg.