Las verdades de Dika Mem en vísperas de la Copa... y de la Champions

Casi seis semanas después de conquistar la Liga ASOBAL por decimoquinta vez consecutiva, el Barça afronta con ilusión y responsabilidad la recta final de la temporada con un doble reto por delante: defender el título en la Final a Ocho de la Copa del Rey este fin de semana en Irun y en la Final a Cuatro de la Champions de los días 14 y 15 de junio en Colonia.

El capitán Dika Mem sigue siendo el gran referente ofensivo de un cuadro azulgrana que debutará este viernes a las 18.30 horas en Artaleku en los cuartos de final de la Copa ante un Recoletas At. Valladolid que lo derrotó por 26-24 en la Liga ASOBAL. Las semifinales se disputarán el sábado y la final, el domingo. El 14-J, el rival en 'semis' será el Magdeburgo.

El lateral derecho francés atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva y no rehuyó ningún tema. Con contrato hasta 2027, Dika Mem está deseando cerrar la temporada con otros dos títulos para unirlos a la Liga, a la Copa de España, a la Supercopa Ibérica y a la Supercopa de Catalunya. Y coger vacaciones tras prácticamente enlazar las dos últimas temporadas.

¿Cómo está el equipo?

Creo que tuvimos en un bajón, digámoslo así. La temporada es muy larga, para muchos hubo unos Juegos Olímpicos el pasado verano y al final siempre cuesta un poco, pero ahora vienen partidos muy interesantes y seguro que el equipo estará puesto.

"Nos motiva mucho cada vez que tenemos la oportunidad de competir en estas citas y queremos ganar los dos títulos"

Con su experiencia, ¿aún hay tensión antes de las grandes citas?

Cada uno tiene sus rutinas a nivel individual. Es verdad que yo ya he pasado muchas veces por estas etapas. Como decía antes, al final de temporada estás más cansado, pero son partidos muy importantes y nunca sabes cuándo vas a volver a Colonia a jugar una Final Four o a una Copa del Rey. Entonces, nos motiva mucho cada vez que tenemos la oportunidad de competir en estas citas y queremos ganar los dos títulos.

Dika Mem, todo talento y amabilidad / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo se explica que haya tenido tres semanas libres en casi dos años?

Bueno, en cuanto a jugar yo tuve un poquito más, por desgracia, por una lesión. Es difícil. Al final como jugador, tú tienes siempre que tomar una decisión. Quieres ir a la selección o no quieres ir. Somos unos afortunados de poder estar con la selección francesa, en mi caso. Al final, el que quiere competir en todo, pues es una pena, pero tendrá pocas vacaciones.

Luchó mucho para recuperarse a tiempo de la lesión y llegar a tiempo para jugar el Mundial. Tras lo sucedido en los Juegos, ¿cómo valora el bronce?

Fue una medalla muy importante y muy valiosa, tanto para el grupo como para mí a nivel personal. No quería faltar al Mundial. Claro que me hubiera gustado ganar el oro. Hicimos un gran torneo y mostramos otra cara. Tuvimos una mala media parte contra un gran equipo como Croacia y perdimos en 'semis'.

"Ahora también hago mucho trabajo fuera de la pista. Con la nueva generación que está llegando, con los nuevos jugadores"

¿Uno no se cansa de liderar al equipo, de que lo miren a él siempre al final?

Bueno, a veces puede ser un poco pesado, pero es una situación que siempre he vivido desde que llegué al Barça. Desde el segundo o el tercer año ya jugaba muchos minutos y era titular. Este papel ha ido aumentando progresivamente y ahora también hago mucho trabajo fuera de la pista. Con la nueva generación que está llegando, con los nuevos jugadores... Es algo que se notará aún más la temporada que viene, porque habrá muchos cambios y muchos jugadores nuevos también.

Dika Mem, esta temporada contra el Magdeburgo / VALENTÍ ENRICH

¿Le motiva especialmente como capitán que llegue mucha gente joven?

Sí. A ver, ahora de lo que tengo ganas es de ganar la Copa del Rey, después la Champions y acabar esta temporada. Y sí, cuando pienso en lo que viene, tengo ganas de ver cómo va a responder el grupo con muchos jóvenes. También hay gente con experiencia, pero tampoco tenemos a tantos que la tengan en el alto nivel. Por ejemplo, Hallgrimsson o Elderaa son buenos jugadores, pero a nivel de clubes nunca han estado ahí. Todo esto me motiva y tengo ganas de ver cómo irá todo.

"Queremos hacer una buena Copa y tenemos mucha ilusión por jugarla"

Lo primero será una Copa del Rey complicada contra rivales que les han arrancado puntos en la liga...

Está claro. Empezamos contra Valladolid, que nos ganó y ha hecho una temporada increíble, sobre todo en casa. Tenemos muchas ganas. Si ganamos, después quizá nos espere Logroño, que nos empató en casa. Y si pasamos, la final, que será difícil. Queremos hacer una buena Copa y tenemos mucha ilusión por jugarla.

Y el sábado 14, la Champions con otro duelo ante el Magdeburgo en semifinales. ¿Sería importante que no llegue el central Kristjansson?

Bueno, Kristjansson es un jugador muy importante y si no llega, pues obviamente... Aunque también te digo que hace dos años, cuando perdimos contra ellos en la semifinal, se lesionó en la segunda parte, salieron otros jugadores y nos ganaron. Es un gran equipo con un muy buen entrenador y mucha gente que te puede hacer daño. Obviamente, su central titular es una clave importante, pero es una semifinal de Champions y siempre habrá otro que dé un paso adelante.

Dika Mem, un líder dentro y fuera de la pista / JAVI FERRÁNDIZ

Imaginemos una final contra el Füchse. ¿Le asusta?

Asustar por supuesto que no, pero es verdad que están jugando muy bien. También te digo desde mi experiencia que alguna vez hemos ido de favoritos, estábamos en una forma increíble y no ganamos el título. O perdimos en 'semis'. O sea, está muy bien para ellos llegar así, pero aquí solo vale lo que pase el 14 y el 15 en Colonia. Me da igual cómo estén ahora.

"Últimamente no me han dado ningún título de mejor jugador del mundo a nivel oficial. O sea, que se considera que no lo soy"

Siempre habla de equipo, pero... ¿piensa en esa batalla contra Mathias Gidsel para ser el mejor jugador?

Bueno, claro, claro. Desde hace dos o tres años, los nombres de Mathias y de Dika Mem son los que más salen. Yo siempre digo que también quiero ser el mejor y competir contra los mejores. Últimamente a mí no se me ha dado ningún título de mejor jugador del mundo a nivel oficial. O sea, que se considera que todavía no lo soy. Tengo solo ganas de competir y de ganar títulos, y eso suele implicar que juego a un buen nivel. Yo quiero estar bien, jugar bien, ganar la Champions y después hablar de que es el mejor.

¿Físicamente llega al cien por cien?

Sí, sí, me encuentro bien. No jugué dos partidos de liga, pero estoy entrenando con normalidad. Y sobre todo es mentalmente, porque tengo muchas ganas.

Acaba contrato en 2027. ¿Le gustaría retirarse aquí o querría jugar antes en Francia?

En Francia, en Alemania... hay muchos sitios. Ya veremos (sonríe).

Dika Mem confía plenamente en el equipo / JAVI FERRÁNDIZ

¿Qué importancia tiene Carlos Ortega en este proyecto?

Tiene mucha importancia y la próxima temporada se notará aún más. Al final este equipo estaba hecho. No le quito ningún mérito a Carlos, que ha puesto su toque también y ha fichado a algunos jugadores, pero ahora vendrá la primera temporada en la que tendrá a muchos jugadores que ha fichado él. A ver cómo seguirá el proyecto. de todos modos, Carlos es una pieza fundamental para que el Barça siga creciendo. Seguro que acabará renovando más años.

"Pido al equipo que cuando acaben los partidos, nos miremos y digamos, oye, lo hemos dado todo"

Como capitán, ¿qué le pide al equipo de cara a los cinco partidos que pueden quedar?

Que nos dejemos la vida. Al final se gana o se pierde, porque así es el deporte, pero les he dicho más de una vez que es nuestro último baile con este grupo. Hemos hecho grandes cosas, pero quiero mirar adelante. Nos quedan cinco partidos en los que tenemos que estar muy bien todos y los necesitaremos a todos. Que cuando acaben los partidos nos miremos y digamos, oye, lo hemos dado todo.