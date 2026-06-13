La valiente frase de Ortega: "Es la primera vez que ganamos con estos árbitros"

El Barça disputará este domingo a las 18.00 horas la final de la EHF Champions League contra el Füchse Berlin después de derrotar en la prórroga en semifinales por 32-37 a un Aalborg Handbold que resucitó con el ataque siete para seis y la diferente vara de medir de los gemelos bosnios Amar y Dino Konjicanin.

Los balcánicos dirigieron el único partido del curso que no ganó el cuadro azulgrana. Fue en la primera vuelta de la fase de grupos de Champions en el Palau frente al Magdeburgo (21-22), aunque es cierto que señalaron unos siete metros con tiempo cumplido que no pudo aprovechar Ian Barrufet.

Feliz por la victoria y precavido ante la calidad de un Füchse en el que Mathias Gidsel borda el balonmano, Carlos Ortega lamentó la mala actuación de los colegiados, que dejaron jugar más a la defensa danesa y levantaron el brazo mucho más tarde en el ataque escandinavo. En fin, un despropósito.

Durísima acción defensiva de Simon Hald ante N'Guessan / EHF

"Ha habido dos tiempos muy diferentes. La primera parte la hemos jugado bien, estuvimos fantásticos. En cambio, en la segunda tuvimos problemas, especialmente en su ataque de siete contra seis. Ellos han jugado a otra cosa que no habían enseñado en toda la Champions y lo han hecho bien. Quizá nos han sorprendido un poco", explicó el malagueño a la prensa española seis días después de alzar la Copa del Rey.

Pese a ello, el técnico azulgrana también destacó la mala actuación de los gemelos Amar y Dino Konjicanin, de Bosnia y Herzegovina. "Yo creo que los árbitros también han ayudado claramente en el resultado. Es la primera vez que hemos ganado con estos árbitros y hablamos de cinco o de seis partidos. Ha habido varias jugadas y también nos levantaban el brazo muy rápido en ataque. Hemos ganado y se puede decir", comentó.

En cuanto al tiempo extra, Ortega recalcó la importancia "de los dos robos al final del primer tiempo" y "del gol que marcamos nada más empezar la segunda parte. De hecho, ellos se han adelantado al principio de la prórroga y parecía que iban en dinámica positiva, pero hemos vuelto a demostrar que somos un equipo muy difícil de batir".

Domen Makuc recibió golpes de todos los colores / EHF

Ortega lo pasó tan mal como todos los barcelonistas. "Lo he visto mal, sobre todo cuando ellos tuvieron el último balón con 28-28. El último fallo de Tim (N'Guessan) es por el cansancio, pero tenía que estar en pista. Hemos perdido ahí dos balones más algún lanzamiento muy claro, pero ahora estoy muy contento. Está bien lo que viene acaba. Lo que pasa es que ha sido demasiado largo y hay que recuperar la gente para la final", insistió.

"Nos enfrentaremos al Füchse, un rival que juega muy bien y llegará más fresco que nosotros. Será un partido muy competido y queremos ganar, por supuesto. Lo tendremos que preparar en un solo día. De hecho, me voy, porque tengo que ponerse de inmediato a trabajar", concluyó Carlos Ortega. Por cierto, Dani Fernández se lesionó en la primera parte, jugó en la segunda y "habrá que ver cómo se levanta mañana".